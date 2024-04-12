徐巧芯不道歉！再秀陳建名「高清摟女歌手影片」旁人：哥哥喝很多
國民黨立委徐巧芯日前指控民進黨新竹市議員陳建名疑似在晚會上對女歌手勾頸、緊抱，甚至試圖強吻。無黨籍新竹市議員劉崇顯也還原現場狀況，痛斥徐巧芯烏龍爆料要求道歉。對此，徐巧芯今（12）日再秀出高清影片，批陳建名明顯酒醉失態，連台上男歌手都說「哥哥你今天喝很多。」
記者莊蕙如／台北報導
劉崇顯昨日表示，徐巧芯根本就是烏龍爆料，自己當天都在現場，全場氣氛融洽， 若陳建名真有任何逾矩情事，當下定會有所處理，不可能安然的結束聚會。他也痛斥徐巧芯在歌手夫妻都發表聲明澄清後，仍試圖繼續硬凹與轉移焦點，要求徐巧芯跟女歌手張涵雅與其丈夫市議員吳國寶道歉。
徐巧芯今則再秀出高清影片，反問劉崇顯「真是這樣嗎？」她稱該影片沒有剪接，而且近距離拍攝。陳建名上大庭廣眾之下在台上拉拉扯扯，行為極度誇張，許多在場者紛紛拿起手機錄影。該影片中，台上男歌手已發現陳建銘議員酒醉失態，要他冷靜一點，女歌手也自行逃脫，陳建銘還說「不行不行。」
徐巧芯直言，不知道民進黨是否因為把這樣的行為當成常態，才認為她「無的放矢」，但她真心不認為陳建名作為一個公眾人物有這樣的舉動是適切的。如果民進黨要舉全黨之力挺此般明顯逾越界線的行為，她也是笑笑，更笑酸別惹她。