黃子佼持7部兒少性影像　起訴書曝：受害最小12歲「涉殘忍虐行」

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立委邱志偉表示，據掌握的緩起訴書部分內容，發現黃子佼犯罪行為比新聞先前報導的還要離譜，其所持影像內容，受害者多屬國人，其年紀從12、13到17歲不等，內容更非外界認知的穿著清涼，而是涉及殘忍的虐行。
邱志偉認為，檢察官在緩起訴書內容也提到，觀看相關兒少影像，很可能激起對於兒少的犯罪行為，卻僅因為審酌他沒有前科，影像予以銷毀，竟就認定可以予以緩起訴並寫1200字悔過書即可，這與社會通念完全不符。
邱志偉說，黃子佼長期作為兒童弱勢的代言人，深知兒少族群的脆弱性，絕非一般民眾的懵懂無知，屬於明知故犯的惡行重大行為，甚至在兒少性剝削條例修法後，仍持續下載影片。他呼籲，高檢署評估是否發回繼續偵查或起訴時，應思量該案對社會觀感、個案具體犯行，若因該案處分過輕，恐造成國人不當聯想致使憾事再次發生。
邱志偉指出，目前《兒童及少年性剝削防制條例》罰則過輕、缺乏嚇阻效果，無法達到預防犯罪行為人再犯之目的，應徹底檢討兒童及少年性剝削防制條例的現行條文，以確保其具有足夠的震懾力和制裁力，尤其應該加強對於犯罪行為人的教育和改造工作。
邱志偉拋3大訴求，「司法應考量犯罪樣態，嚴懲兒少性影像犯罪者」、「勿讓台灣成兒少保護第三世界，應加重刑罰嚇阻犯罪」、「為達矯正目的，觸犯兒少性剝削防制條例者應強制治療」，呼籲法務部、衛福部應該針對相關犯罪樣態予以重懲，並在現行法規提出配套措施，以安定社會人心。
長期關注兒福議題的立委張雅琳提到，她將提出修法，方向包括加重持有和觀看兒童性剝削物品的刑罰，並公布兒童犯罪者身份，以防止類似犯罪再次發生。
鍾佳濱也說，他也提出修法，除了回應社會不滿的「緩起訴」、「120萬」和「悔過書」三點外，也將此種犯罪樣態納入組織犯罪，以及研議提供檢警調科技偵查手段與虛擬資產查緝的相關法規，來終結科技惡狼，守護孩子寶貴童年。
法務部檢察司專門委員紀致光回應，《兒童及少年性剝削防制條例》第39條「無正當理由持有兒童或少年之性影像」去年才施行，之前都是行政罰，隨著大家對於議題更加重視後，才引發意識到是否刑度不足，雖《兒童及少年性剝削防制條例》主管機關為衛服部，但法務部強調將極力配合檢視整體法規範是否有需要加強之處。