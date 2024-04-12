黃子佼受害者組「婦仇者聯盟」！德州媽媽曝好消息：找到律師幫忙

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德州媽媽表示已經找到律師幫忙，願意保護個資代為發聲，呼籲受害者私訊加入組成一個群組，並強調自己沒有資格和立場勸他人發聲，「但不好意思我就最後說一次，這不是落井下石，而是權力巔峰的人終於落了井，只有現在才討得了一點點公道」。
她也透露設立群組消息曝光後，已經收到海量訊息，自己撈得頭昏眼花，建議受害者將LINE改名字和照片後再進群。網友們對於她的義舉給予支持，「這個社會需要有你存在」、「心疼妳，也謝謝妳的付出!」、「看到這本雜誌，就會想到底有多少受害人！」、「不是落井下石，是將惡魔踹入地獄！」，也有人勸她要小心，避免臥底潛入群組裡刻意破壞大家的信任。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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