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黃子佼受害者組「婦仇者聯盟」！德州媽媽曝好消息：找到律師幫忙

▲網紅「德州媽媽沒有崩潰」曬出黃子佼過去創辦的雜誌，呼籲受害者出來發聲。（圖／「德州媽媽沒有崩潰」FB）
▲網紅「德州媽媽沒有崩潰」曬出黃子佼過去創辦的雜誌，呼籲受害者出來發聲。（圖／「德州媽媽沒有崩潰」FB）

記者江芷稜／綜合報導

去年演藝圈爆發性騷擾案件，涉案者眾多，卻因過往跡證大多遭掩滅，想要起訴加害者非常困難，大多以不起訴結案，黃子佼本來與吹哨者Zofia和解，性侵案也因罪證不足未起訴，有望再度復出，未料收藏少女不雅片事件曝光後，引發演藝圈女星眾怒，積極倡議修法加重罰則的網紅「德州媽媽沒有崩潰」，透露收到多位受害者私訊，已經組成一個群組，找到願意幫忙的律師，呼籲其他受害者們加入，不要姑息犯罪者。

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▲網紅「德州媽媽沒有崩潰」持續為黃子佼案受害者發聲，希望大家不要姑息犯罪者。（圖／「德州媽媽沒有崩潰」FB）
▲網紅「德州媽媽沒有崩潰」持續為黃子佼案受害者發聲，希望大家不要姑息犯罪者。（圖／「德州媽媽沒有崩潰」FB）
德州媽媽曬出一本黃子佼過去創辦的雜誌《Yes！青春期》封面，該雜誌以少女為主角，黃子佼過去徵選模特兒時，曾在試鏡以未來可能會穿泳裝，要檢查身上有沒有疤痕為由，強迫少女在鏡頭前寬衣解帶，甚至脫掉內衣，遭到許多受害者投訴，還有人因此遭到性騷擾得逞，卻隱忍不敢說出口。

▲黃子佼過去創辦少女雜誌，在試鏡時要少女脫衣檢查有沒有疤痕。（圖／「德州媽媽沒有崩潰」FB）
▲黃子佼過去創辦少女雜誌，在試鏡時要少女脫衣檢查有沒有疤痕。（圖／「德州媽媽沒有崩潰」FB）
德州媽媽表示已經找到律師幫忙，願意保護個資代為發聲，呼籲受害者私訊加入組成一個群組，並強調自己沒有資格和立場勸他人發聲，「但不好意思我就最後說一次，這不是落井下石，而是權力巔峰的人終於落了井，只有現在才討得了一點點公道」

▲黃子佼被控強吻、拍人魚照又買少女不雅片，懶人包一次看。（圖／NOWnews資料照）
▲黃子佼被控強吻、拍人魚照又買少女不雅片。（圖／NOWnews資料照）
她也透露設立群組消息曝光後，已經收到海量訊息，自己撈得頭昏眼花，建議受害者將LINE改名字和照片後再進群。網友們對於她的義舉給予支持，「這個社會需要有你存在」、「心疼妳，也謝謝妳的付出!」、「看到這本雜誌，就會想到底有多少受害人！」、「不是落井下石，是將惡魔踹入地獄！」，也有人勸她要小心，避免臥底潛入群組裡刻意破壞大家的信任。

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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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