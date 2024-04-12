醫師法施行細則預告修正！本土牙醫批給波波開後門　衛福部回應了

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但本土小牙醫聯盟等怒批，這次草案修正是專門為原本資格不符、無法考醫師執照的國外學歷畢業生「放水」，刪除兩條「非經一般常態招生或入學管道」，以及「該國政府對我國同級同類學校之醫學學歷未有『對等承認』」等兩條「學歷不採認」規範，恐讓醫師素質良莠不齊。
此外，本土小牙醫聯盟指出，這次增加因傳染病、災害或其他重大變故就可以「遠距教學」條款，等於比現行規定還要寬鬆，尤其「臨床實習」需要親自操作，至關重要，無法以遠距教學取代，如果連「遠距臨床實習」都要承認，「莫非是特意為這些國外學歷生量身訂製的優惠方案？」
針對本土牙醫團體的意見，劉玉菁接受《NOWnews今日新聞》電訪表示，從《醫師法》修法以後，所有在國外取得學歷的醫師，都需要先經過教育部的學歷甄試後，才能報考醫師國考，換言之，不論如何在國外取得學歷，在台灣都還是要再經過一次檢視，不會再有以前特定條件下可以採認學歷、又或是不與採認的問題。
此外，劉玉菁指出，牙醫團體擔憂的遠距教學方面，僅限於傳染病、災害或其他重大變故等3項特殊情況，而不論在國外受訓的醫師是否經過實習、有沒有實習學分等，台灣一率不採認這樣的實習經歷，回到台灣還是要通過適應訓練（實習），因此沒有不會有外國學歷醫師通過遠距實習、導致其訓練品質不一的情況。