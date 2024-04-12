MLB／洋基Soto新合約至少161億　名人堂傳奇：實力比肩曼尼、法官

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過去華盛頓國民曾在2022年開出一份15年4.4億美金的合約給Juan Soto，但最終遭到經紀人Scott Boras拒絕，國民才隨即啟動交易，將他送往聖地牙哥教士，但在今年休賽季時，教士意識到無法與Juan Soto達成延長續約，隨即將Juan Soto兜售給洋基。
Juan Soto在休賽季的去留，勢必是洋基管理層今年休賽季最大的課題，對此洋基總管「現金人」Brian Cashman日前就表示，「我們清楚知道這種情形，我們是有意識到的，當然我們想改變這個情況，但這有些困難，畢竟沒有太多理由阻止他投身自由市場。」
對於國民曾開出15年4.4億美金的合約，前洋基名宿Reggie Jackson在節目《THE SHOW》表示，「我看到那份合約我會馬上簽下去，但當你的實力與Aaron Judge、Manny Ramirez等球星一樣，都是『主宰打擊區的人』時，在追求合約時會有更多想法。」
值得一提，Juan Soto在上賽季可說是聯盟表現最好的外野手，打擊三圍為.275/.410/.519 (158 OPS+)，外帶35發全壘打、109分打點、12次盜壘成功，並且再次霸榜被保送數，也是Soto生涯第三次被保送最多的單一球季，同時更是全勤出賽。
本季出賽至今，為洋基出賽13場，打擊三圍360/.468/.540，攻擊指數（OPS）高達1.008，18支安打中有3支二壘安打、2支全壘打，選到11次四壞保送，累積12分打點。
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