籃籃外景崩潰喊「我辭職」！楊繡惠遭嗆能力不好秒暴氣：很忙啦
民視節目《綜藝新時代》主持人阿翔、籃籃、楊繡惠、洪都拉斯、巫苡萱日前來到花蓮瑞穗錄影。一行人聊到職人工作「新媒體小編」，由於是新時代職業，洪都拉斯好奇發問，籃籃卻忍不住當場笑出來，氣得洪都拉斯表示：「有歲數不知道小編啦！不然你問繡惠姐知不知道小編是什麼！」
記者吳昕蓓／綜合報導
楊繡惠也不甘示弱回擊，透露自己不但知道，還都請三個小編了。洪都拉斯反問請小編需不需要花錢，籃籃表示當然需要，不過她自己就身兼小編，不用花錢。阿翔立刻笑虧楊繡惠，有些能力好的自己編輯，能力不好的會請三個，讓楊繡惠氣到不行：「我很忙啦！什麼能力不好！」在吵鬧中爆笑開場逗樂所有人。
緊接著眾人挑戰行銷功力，要試賣阿翔扮演米粉的搞笑照，巫苡萱思考後說：「黑貓白貓都是好貓，歹物仔好物仔都可以吃看看」，說完自己都心虛。
而楊繡惠一上場就讓全場驚豔：「呷水粉！呷水粉！呷到予你心肝強強滾，賺錢大家攏有分！」讓洪都拉斯直誇不愧是叫賣天后，輪到籃籃，她則尷尬一笑表示：「呃…這個我…辭職！」讓眾人笑翻。
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