長榮航空「高雄香港」首航！完整布局台港航線

長榮航空暌違多年再度開闢高雄直飛新航點，今(12)日首航高雄－香港航線，滿班出航。初期每日飛航1班，5月15日起再增為每日2班，以空中巴士A321-200機型執飛，機上配置有8個商務艙、176個經濟艙，共184個座位數。總經理孫嘉明指出，長榮航空高雄-香港航線的開闢，不只是著眼方便南台灣鄉親赴港的便利空中交通，更期待吸引香港民眾南進北出，或北進南出，活絡台灣的觀光旅遊。
記者陳美嘉／高雄報導
今(12)日長榮航空為了歡慶高雄-香港首航，特別於高雄國際航空站舉行首航活動，以濃厚香港風格打造候機室主題，除了編排具有復古港風的開場舞蹈，也以高雄、香港的現代高樓大廈風景以及著名香港叮叮車為題，設置拍照打卡區，此外，更特別打造互動遊戲區，以「套圈圈」、「疊疊樂」兩種童玩為概念，邀請旅客在玩遊戲的同時復刻美好時光。
長榮航空總經理孫嘉明於致詞時表示，香港航線是長榮航空現有航點中，班次最密集、座位數最多的航線，此次開航高雄-香港，完整了在港澳航線布局的最後一塊拼圖，成為唯一經營高雄-香港、高雄-澳門、桃園-香港、桃園-澳門四條航線的航空公司。
長榮航空目前從高雄出發的航點包括東京成田、大阪、福岡、上海浦東、澳門以及首爾仁川，加上今天開航高雄-香港，從高雄出發的航點數達到7個，除了5月15日高雄-香港增為每日2班外，7月1日起，高雄-首爾也將由每週4 班增為6班，屆時自高雄出發航班將達每週49班，提供南台灣民眾更便捷的服務。