受張小燕寵愛！鄭智化揭黃子佼當年真面目「目中無人的嘴臉」
黃子佼性騷風波延燒，演藝圈眾人紛紛站出來譴責。62歲歌手鄭智化以一首〈星星點燈〉走紅，昨（11）日他在臉書上踢爆當年和黃子佼同門的內幕，痛批對方目中無人「總是擺一副臭臉、斜眼看人，永遠不打招呼！」
記者薛羽彤／綜合報導
鄭智化對於黃子佼近日深陷的爭議發聲，他認為黃子佼因為涉及未成年的保護法，「否則僅以情色光碟買賣，不可能引起這麼大輿論撻伐」。鄭智化表示，戀童癖是隱性或是病態的性癖好，與買賣光碟和真正對未成年兒童做出騷擾是兩回事，「如果黃X佼買了光碟，不管他的目的是買來收藏或視覺意淫，只要他沒有真正對未成年兒童做出真正騷擾或性侵的行為，目前這種排山倒海對他的譴責或劃清界線，我認為有點火上澆油、矯枉過正了。」
而目前除了先前指控黃子佼的K小姐說17歲遭到他性侵，其他受害者也紛紛站出來組成群組，且已找到律師代為發聲，準備討回公道。
話鋒一轉，鄭智化強調自己沒有要為黃子佼護航，並以過往與他共事過的經歷舉例，「當年高高在上的黃X佼、卜X亮之輩，深受娛樂教母張X燕女士的寵愛，在公司偶而碰面，總是擺一副臭臉、斜眼看人，永遠不打招呼」，鄭智化覺得或許是自己不夠紅、不夠格，才會受到黃子佼這樣對待，「但是對我這種不喜歡分階級的人，我無法接受這種目中無人的嘴臉。」揭露黃子佼當年對他大小眼的內幕。
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