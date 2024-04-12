謝長廷將任司法院長？王鴻薇：逼完外交官 現在難道要逼死法官嗎
準總統賴清德即將在520上任，目前傳出駐日代表謝長廷可能出任司法院長、行政院副院長鄭文燦可能轉任駐日代表。對此傳言，國民黨立委賴士葆直言，「聽到差點沒從椅子上摔下來」而國民黨立委王鴻薇質疑，謝長廷在駐日代表時逼死優秀外交官，難道上任後要逼死法官、檢察官嗎？呼籲賴清德好好想一想。
記者莊蕙如／台北報導
賴士葆聽到謝長廷可能出任司法院長直呼「太好笑。」他說，人民權益受損時求救的最後一個浮木就是司法院，司法院長一定要非常中立，且具有司法正義，怎麼會找一個黨性這麼強的人來擔任？
賴士葆提到，謝長廷過去曾被推薦當大法官就引起社會砲轟，如果最後真是謝長廷出任，最終人事案也須經立法院同意，屆時他一定反對到底，呼籲賴清德懸崖勒馬，不要把五院內閣化，走蔡英文總統相同的路線。
王鴻薇也批評，謝長廷任駐日代表時曾逼死優秀外交官，擔任司法院長，難道要逼死檢察官、法官嗎？而且謝長廷多次說過要退出政壇，結果一直不死心跑出來，現在若是擔任司法院長，想問謝長廷到底什麼時候才要退出政壇？
國民黨立委黃健豪則炮轟，謝長廷有對被逼死的前駐大阪辦事處處長蘇啟誠有過說明嗎？謝長廷在駐日時就逼死外交官，當司法院長後不知道會引發多少冤獄？此人事案送來立法院，絕對反對到底。