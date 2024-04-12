宇多田光8月登台北小巨蛋開唱2天！800元就能買到 4／28中午開賣
日本歌手宇多田光日前宣布將來台灣開唱，今（12）日主辦單位公開完整資訊，宇多田光將於8月10日、11日一連2天在台北小巨蛋舉辦演唱會，票價分為6500元、5200元、3800元、800元、身心障礙優惠席400元，全場採實名制、抽選制2種方式購票，4月15日至17日登記抽票、4月28日中午12點一般販售，皆在「Ticket Plus遠大售票系統」啟售。
記者陳雅蘭／台北報導
宇多田光出道25年，終於首度來台開唱，主辦單位也宣布為了讓歌迷有更多機會買到票，將採用票券實名制與抽票制雙管齊下售票，以防止不當搶票與高價轉售票券情況發生，這也是在台北小巨蛋舉行的演唱會活動中，首次採用此制度售票。
宇多田光自1999年推出個人首張專輯《First Love》累積銷量摘下「日本音樂史上最熱賣專輯」桂冠後一戰成名，成為海內外音樂排行榜、日本金唱片大獎、MTV日本音樂錄影帶大獎等大獎常客，2022年末Netflix翻拍的日劇《First Love 初戀》，使得她的兩首經典歌曲〈First Love〉和〈初戀〉再次逆襲殺回串流排行榜，凸顯了宇多田光在音樂和影視領域的影響力。
對於再度引起台灣地區討論熱度，宇多田光也很驚喜，透過社群平台親謝台灣笑稱：「沒想到我15歲時創作的歌曲居然會在24年後重回排行榜！」
為了迎接出道25週年，前陣子宇多田光宣布於今年4月推出個人首張精選輯《SCIENCE FICTION》，以及舉辦睽違6年的日本巡迴演唱會，消息一出令所有海內外歌迷摩拳擦掌，誓言一定要搶到票入場朝聖女神的歌聲魅力。
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