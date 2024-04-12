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吳宗憲重金買下老唐牛肉麵！明天台南舊址試營運　「極簡」菜單曝

▲吳宗憲花重金買下的台南「老唐牛肉麵」，明天將開始試營運，菜單也曝光，只賣一款牛肉麵，加上四道小菜。（圖／翻攝網路）
▲吳宗憲花重金買下的台南「老唐牛肉麵」，明天將開始試營運，菜單也曝光，只賣一款牛肉麵，加上四道小菜。（圖／翻攝網路）

記者葉盛耀/綜合報導

於1967年創立的台南「老唐牛肉麵」前年熄燈，後來傳出綜藝天王吳宗憲買下該餐廳舊址兩層透天建築並重新裝潢，還買下牛肉麵的配方，請自家私廚學習，復刻出自己高中時的老滋味，經將近半年的籌備，如今將重生，確定將於明（13）天正式試營運，菜單也曝光，僅賣1款牛肉麵加上4樣小菜，相當簡單。

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老唐牛肉麵在台南營業了50幾年，因為店址就位在北門路、興華街、衛民街三條路交叉口，靠近台南火車站，因此是許多往來學生都常造訪的牛肉麵店。全盛時期還曾有13間分店，前年傳出最後的總店也將停業，後來證實由吳宗憲買下，認為這家牛肉麵店是他童年回憶，吳宗憲不僅買下該家店，也包含牛肉麵配方。

▲「老唐牛肉麵」已在台南經營超過50年，此為舊時外貌。（圖／取自Google地圖照片）
▲「老唐牛肉麵」已在台南經營超過50年，此為舊時外貌。（圖／取自Google地圖照片）
外傳吳宗憲花了台幣4000萬元買下這棟兩層樓透天，但實價揭露成交金額為2700萬元。如今，老唐牛肉麵確認明天4月13日將開始試營運，店裡菜單也搶先於網路上曝光，項目簡單，僅有牛肉麵（180元）及4款小菜（每樣40元）。

▲根據資料查詢，老唐牛肉麵雙層透天建築交易數字為2700萬元。（圖／翻攝內政部不動產交易實價查詢服務網）
▲根據資料查詢，老唐牛肉麵雙層透天建築交易數字為2700萬元。（圖／翻攝內政部不動產交易實價查詢服務網）
另外，號稱全台最難預約的牛肉麵店「門前隱味」，去年9月底換新址進駐空軍三重一村，因為每日限量推出，依舊一位難求，想吃可能得等上兩年。近日傳出「門前隱味」將在西門町開出第2家店，預計4月底到5月初開幕，「門前隱味」也搶先曝光餐廳空間設計圖。

▲「門前隱味」臉書公布將於西門町開設新份店消息，並貼出新餐廳設計圖。（圖／取自門前隱味臉書）
▲「門前隱味」臉書公布將於西門町開設新分店消息，並貼出新餐廳設計圖。（圖／取自門前隱味臉書）

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