吳宗憲重金買下老唐牛肉麵！明天台南舊址試營運 「極簡」菜單曝
於1967年創立的台南「老唐牛肉麵」前年熄燈，後來傳出綜藝天王吳宗憲買下該餐廳舊址兩層透天建築並重新裝潢，還買下牛肉麵的配方，請自家私廚學習，復刻出自己高中時的老滋味，經將近半年的籌備，如今將重生，確定將於明（13）天正式試營運，菜單也曝光，僅賣1款牛肉麵加上4樣小菜，相當簡單。
記者葉盛耀/綜合報導
老唐牛肉麵在台南營業了50幾年，因為店址就位在北門路、興華街、衛民街三條路交叉口，靠近台南火車站，因此是許多往來學生都常造訪的牛肉麵店。全盛時期還曾有13間分店，前年傳出最後的總店也將停業，後來證實由吳宗憲買下，認為這家牛肉麵店是他童年回憶，吳宗憲不僅買下該家店，也包含牛肉麵配方。
外傳吳宗憲花了台幣4000萬元買下這棟兩層樓透天，但實價揭露成交金額為2700萬元。如今，老唐牛肉麵確認明天4月13日將開始試營運，店裡菜單也搶先於網路上曝光，項目簡單，僅有牛肉麵（180元）及4款小菜（每樣40元）。
另外，號稱全台最難預約的牛肉麵店「門前隱味」，去年9月底換新址進駐空軍三重一村，因為每日限量推出，依舊一位難求，想吃可能得等上兩年。近日傳出「門前隱味」將在西門町開出第2家店，預計4月底到5月初開幕，「門前隱味」也搶先曝光餐廳空間設計圖。