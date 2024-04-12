完整台港航線布局！長榮航空今啟航高雄-香港　5/15起再增班

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孫嘉明表示，香港航線是長榮航空現有航點中，班次最密集、座位數最多的航線，此次開航高雄-香港，完整了在港澳航線布局的最後一塊拼圖，成為唯一經營高雄-香港、高雄-澳門、桃園-香港、桃園-澳門四條航線的航空公司。
孫嘉明指出，5月15日高雄-香港增為每日2班後，搭配桃園-香港每週53班，台港航線將來到每週67班；搭配高雄-澳門每週3班、桃園-澳門每週14班，屆時每週將有84班由高雄或桃園飛往港澳地區，密集的航班與多元的航線組合，提供旅客更加彈性的行程規劃。
孫嘉明進一步說明，「長榮航空高雄-香港航線的開闢，不只是著眼方便南台灣鄉親赴港的便利空中交通，我們更期待藉由不同航點進出的便利性，吸引香港民眾南進北出，或北進南出，更加活絡台灣的觀光旅遊。」
為了歡慶高雄-香港首航，長榮航空特別以濃厚香港風格打造候機室主題，除了編排具有復古港風的開場舞蹈，重新演繹90年代金曲代表作外，也以高雄、香港的現代高樓大廈風景以及著名香港叮叮車為題，設置拍照打卡區。
此外，長榮航空更特別打造互動遊戲區，以「套圈圈」、「疊疊樂」兩種童玩為概念，邀請旅客在玩遊戲的同時復刻美好時光，只要達成遊戲任務，即可獲得長榮航空限量LOGO商品，一同為香港旅程展開美好序曲。
長榮航空高雄-香港航線開航初期每日飛航1班，5月15日起再增為每日2班，以空中巴士A321-200機型執飛，機上配置有8個商務艙、176個經濟艙，共184個座位數。
長榮航空目前從高雄出發的航點包括東京成田、大阪、福岡、上海浦東、澳門以及首爾仁川，加上今天開航高雄-香港，從高雄出發的航點數達到7個，除了5月15日高雄-香港增為每日2班外，7月1日起，高雄-首爾也將由每週4 班增為6班，屆時自高雄出發航班將達每週49班，提供南台灣民眾更便捷的服務。