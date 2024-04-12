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完整台港航線布局！長榮航空今啟航高雄-香港　5/15起再增班

▲長榮航空暌違多年，再度開闢高雄直飛新航點，今（12）日首航高雄－香港。（圖／長榮航空提供）
▲長榮航空暌違多年，再度開闢高雄直飛新航點，今（12）日首航高雄－香港。（圖／長榮航空提供）

記者許若茵／台北報導

長榮航空暌違多年，再度開闢高雄直飛新航點，今（12）日首航高雄－香港航線，為歡慶新航線開闢，特別於高雄國際航空站舉行首航活動，5月15日起，將再增班，完整台港航線布局。

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今首航活動由長榮航空總經理孫嘉明及長榮航空企劃室副總經理廖至維，邀請高雄國際航空站主任傅耀南、航警局高雄分局分局長殷盤銘、關務署高雄關高雄機場分關主任謝素玉、移民署國境事務大隊專委蔡英傑、觀光署高雄國際機場旅客服務中心主任陳俊綺、高雄市旅行商業同業公會理事長蔡宗佑共同主持。
 
孫嘉明表示，香港航線是長榮航空現有航點中，班次最密集、座位數最多的航線，此次開航高雄-香港，完整了在港澳航線布局的最後一塊拼圖，成為唯一經營高雄-香港、高雄-澳門、桃園-香港、桃園-澳門四條航線的航空公司。

孫嘉明指出，5月15日高雄-香港增為每日2班後，搭配桃園-香港每週53班，台港航線將來到每週67班；搭配高雄-澳門每週3班、桃園-澳門每週14班，屆時每週將有84班由高雄或桃園飛往港澳地區，密集的航班與多元的航線組合，提供旅客更加彈性的行程規劃。
 
孫嘉明進一步說明，「長榮航空高雄-香港航線的開闢，不只是著眼方便南台灣鄉親赴港的便利空中交通，我們更期待藉由不同航點進出的便利性，吸引香港民眾南進北出，或北進南出，更加活絡台灣的觀光旅遊。」
 
為了歡慶高雄-香港首航，長榮航空特別以濃厚香港風格打造候機室主題，除了編排具有復古港風的開場舞蹈，重新演繹90年代金曲代表作外，也以高雄、香港的現代高樓大廈風景以及著名香港叮叮車為題，設置拍照打卡區。

此外，長榮航空更特別打造互動遊戲區，以「套圈圈」、「疊疊樂」兩種童玩為概念，邀請旅客在玩遊戲的同時復刻美好時光，只要達成遊戲任務，即可獲得長榮航空限量LOGO商品，一同為香港旅程展開美好序曲。

長榮航空高雄-香港航線開航初期每日飛航1班，5月15日起再增為每日2班，以空中巴士A321-200機型執飛，機上配置有8個商務艙、176個經濟艙，共184個座位數。

▲長榮航空高雄-香港航線開航初期每日飛航1班，5月15日起再增為每日2班。（圖／長榮航空提供）
▲長榮航空高雄-香港航線開航初期每日飛航1班，5月15日起再增為每日2班。（圖／長榮航空提供）
長榮航空目前從高雄出發的航點包括東京成田、大阪、福岡、上海浦東、澳門以及首爾仁川，加上今天開航高雄-香港，從高雄出發的航點數達到7個，除了5月15日高雄-香港增為每日2班外，7月1日起，高雄-首爾也將由每週4 班增為6班，屆時自高雄出發航班將達每週49班，提供南台灣民眾更便捷的服務。

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