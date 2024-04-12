統神淚崩關YT頻道！「第12家廠商」宣布切割 眾驚：傳到德國總部
知名實況主「統神」（張嘉航）因評論藝人黃子佼的未成年不雅片風波，失言喊「沒那麼嚴重」等遭到大批網友炎上及多家廠商切割封殺，如今又出現第12家廠商「德國Emma床墊」宣布全面終止與統神合作，並下架先前合作影片，讓不少PTT網友震驚直呼「已經傳到德國總部了！」
記者賴禹妡／綜合報導
德國Emma床墊11日深夜在臉書粉專宣布，針對統神以不當言論輕視並誤導了對待未成年人的態度，官方對這種言行深感震驚與無法接受。因此目前已全面下架與統神的合作影片，並全面停止與統神的合作，「我們強烈不認同其言行和理念，在此嚴厲的譴責其對未成年人的價值觀，未來亦不會有其他形式的合作接觸」。德國Emma床墊切割統神的消息傳至PTT之後，不少網友驚喊「已經傳到德國總部了！」
至於統神則在與苗博雅對談後，在臉書發布道歉聲明，但又於11日晚間再度開直播，淚崩表示自己被「社會性死亡」，未來若還有網友稱呼他戀童癖、鬼父，一定會全部提告；同時也喊話廠商若要切割，不要有污衊發言，「大家好聚好散，合作開開心心了，不合作了也不要互留惡言」。
統神隨後便關閉YouTube頻道「統神大戲院」，目前只留下「最後的回應」影片。目前與統神切割的廠商已經有11家，包含遊戲廠商《小小斗羅》、《女武神契約》、《劍紙三國》、《超級小雞》、《COC：熱血殺戮》、《超級拳霸霸》、《轟天騎士團》、《貓咪大戰爭》；韓式炸雞「起家雞」、餅乾品牌「關於餅乾實驗室&碩論巴斯克」、美商電腦公司「Corsair Taiwan」與床墊品牌「德國Emma」。