洪孟楷酸新內閣「獨、老、南」：信賴台灣原來是信賴清德就能升官
近日準總統賴清德陸續公布內閣名單，國民黨團今上午召開記者會，對已公布的新內閣名單進行檢視，書記長洪孟楷，根本就是集「獨、老、南」於一身，而且新潮流幾乎全面盤踞在新內閣當中，國安團隊本就是顧立雄與吳釗燮兩人的「二人傳」。國民黨團也質疑，這樣的新內閣國人如何賦予期待？
記者莊蕙如／台北報導
書記長洪孟楷表示，距離新任總統就職剩下一個多月，但國人看到新政府推出的新閣揆、新閣員只能用「獨、老、南」來形容，意為「台獨派色彩鮮明」、「老面孔不斷」、「台南幫、高雄幫充斥。」
洪孟楷質疑，這難道是賴清德準總統在未來四年的路線？難道民進黨沒有專業人才，所以老面孔不斷？而且，過去台南幫、高雄幫在地方長期執政，因此這次跟著一起高升擔任閣員？洪孟楷認為，這樣的內閣團隊，國人難以期待。
洪孟楷表示，賴清德是否還要繼續抗中保台路線？延續台獨路線？光看行政院正副院長卓榮泰與鄭麗君的組合，是延續過去選舉團隊組合，完全在意料之中。他直言，「其餘已曝光的閣員，彷彿都在玩大風吹，完全看不到專業亮點。」
洪孟楷指出，台南幫、高雄幫全面入主中央，原來賴清德準總統口中的「信賴台灣」，是相信賴清德的路線，就能夠高升、當官，彷彿看不到2350萬民意在哪裡。