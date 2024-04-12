30歲朴寶藍驟逝！昔曾鏟肉32公斤不復胖 獲讚整容級減肥法
韓國女歌手朴寶藍（박보람）2010年參加《Super Star K2》出道，今（12）日傳出她於昨晚過世，享年30歲。據悉她當晚與朋友聚會，去廁所後再也沒回來，朋友才發現她暈倒，緊急送醫仍不治，死因警方仍在調查中。事實上，朴寶藍剛出道時重達77公斤，11年下來瘦了32公斤，被譽為減肥教科書。
記者薛羽彤／綜合報導
17歲朴寶藍2010年參加選秀節目《Super Star K2》出道，當時體重77公斤的她，給大眾圓圓胖胖的形象。而為了改變這個形象，朴寶藍下定決心減肥，靠著過人的毅力，從2010至2021年一路瘦到45公斤，成功減下32公斤，而且都不曾復胖，她也大方公開自己減肥菜單。
朴寶藍的1日5餐菜單如下，早上8點：「番茄1個、地瓜1個（120～150g）、雞胸肉 100g、蔬菜1份」、中午12點：「雞胸肉沙拉、減肥飲料1杯」、下午3點「香蕉1個、蛋白3個、蛋黃1個」、晚上6點：「地瓜1個、雞胸肉1份、蔬菜1份」、晚上9點：「香蕉1個、蛋白2個、蛋黃1個、核桃3個」。
菜單的內容主要是雞胸肉、雞蛋等高蛋白食物，以及沙拉、地瓜、香蕉等高纖食物，除了熱量低之外，也是很好的營養來源。不過朴寶藍也說過，瘦身除了飲食控制，運動也是很重要的一部分，她多以活動量大的運動為主，例如健身、路跑等，平常也會透過皮拉提斯來加強身材的雕塑，和維持肢體的柔軟度。朴寶藍自減肥以來都不曾復胖，此方法也被譽為是「整容級減肥法」。
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