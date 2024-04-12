中市民購屋沉重　議員揭炒房三部曲

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施志昌表示，上個會期總質詢，針對台中房價，已經說明過去幾年台中可支配所得跟不上房價，所謂居住正義，在盧市府的執政下與台中市民漸行漸遠，而當時經發局張局長還沾沾自喜的說，房價高是因為看好台中的未來，背房貸是一種投資！這完全就是炒房思維。
施志昌指出，第一，盧市長口中的輕稅簡政，正是導致此原因的惡政之一，尤其是109年平均降20%地價稅的政策，表面上很多市民都受惠，但根據地稅局提供的資料，一般自用住宅的民眾平均只降了168元，但大地主可以減少幾十萬到上千萬不等，最多達一千兩百萬，全台中前一百名減少之稅額加總就有一億七千四百萬，佔減少稅額將近9-10%，但全台中有83.8萬戶減稅，這一百人只佔了全數0.01%。110年時也被監察院糾正，此政策圖利台中前4%的大地主，可以說是透過稅制逆分配，來劫貧濟富。
他再指出，第二，109年降地價稅之後，這幾年稅收總合少了七十四億六千四百四十五萬，而且這影響是持續性的，即使111年公告地價平均調升0.06%、113年平均調升5.64%，也不知道多久才會調回原本的水準，這十年，減少的稅額總計肯定超過150億。然後盧市長說因為建設所需，中央補助又不夠，需要標售土地來支應市府財政，這是該收的稅拿來圖利大地主，然後再轉手跟中央要錢。
施志昌說，第三，市府透過109年先大降地價稅，大降建商的持有成本，然後持續大量賣地給建商，這叫做幫建商囤地！然後建商溢價買地，藉此抬高房地產價格，雖然今年市府標售200億的土地溢價20%，不管溢價多少，其實建商會買單，也是因為這幾年透過降地價稅，讓台中建商早就省了不少稅，何況這幾年房地產大漲，但現在與未來持有土地的成本也是比108年低。
施志昌批評，藉此盧秀燕的炒房三部曲算是完整了，透過降地價稅回饋降低建商土地持有成本、再大量出售土地給建商開發掏空市府資產，最後建商溢價買入土地抬高房地產價格！這根本不是媽媽市長應該做的，這三部曲受害的就是市府的財政永續、未來的推行社會住宅的空間以及市民購屋的能力。
台中市政府表示，台中標售抵費地與全國做法一致，均依法定程序辦理，除讓土地使用更有效率，同時可償還重劃區開發成本，若有盈餘將挹注市庫推動公共建設，絕非議員所指掏空市府資產；相反的，反而有利台中財政健全，提升環境生活品質與便利性。
另此次13與14期抵費地標售，統計溢價僅約7%，顯示底價符合市場價格，投標者亦無追價情形，得標單價、甚至標售底價也未高於市場行情2成。
此外，有關地價稅調降，市府澄清，市府施政秉持「輕稅簡政」，考量前市府於105年公告地價漲幅過大，造成民眾稅賦負擔重，加上疫情影響工商百業，為適時降低持有稅，讓全民受惠，市府經地價及標準評議委員會專業客觀評議後，決議109年公告地價平均調降20.06%。
此舉超過9成納稅人受惠，讓人民好生活，也讓商場、工廠願意進駐台中，帶來商品、服務及就業機會，活絡地方產業，更增加外地人願意在台中置產，進而增加稅收及人口成長。