勇士「三核」只有Curry沒輪休！Kerr：明天背靠背比賽將繼續出戰
NBA金州勇士今（12）日在客場交手聯盟魚腩球隊波特蘭拓荒者，此戰因勇士「三核心」中的Klay Thompson與Draymond Green輪休尚未出戰，僅由Stephen Curry與Chris Paul帶隊，終場勇士以100:92險勝拓荒者，其中勇士將在明（13）日「背靠背」迎戰紐奧良鵜鶘，對此主帥Steve Kerr強調：「Stephen Curry不會進行輪休。」
記者張志宇/綜合報導
勇士本場與拓荒者的比賽十分膠著，首節僅打出24:22的攻勢，次節則是打出25:24攻勢，上笨場僅以49:46領先，來到第3節拓荒者打出28:26的攻勢，將分差追至1分差，進到末節，勇士才靠著Chris Paul帶領球隊打出一波19:5攻勢帶走比賽，終場就以100:92贏球。
隨著在今（12）日獲勝後，勇士也以戰績45勝、35敗追平洛杉磯湖人，且因對戰優勢，勇士排位上升至第9，湖人則是下降至第10，此外勇士在今（12）日獲勝後，戰績已經超越去年（上季勇士排名西區第6）。
值得一提，目前沙加緬度國王、勇士、湖人戰績皆為45勝、35敗，但因對戰交手勝敗關係，國王排名第8、勇士排名第7、湖人排名第10，目前第7名則為鳳凰城太陽（戰績為47勝、33敗）。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁