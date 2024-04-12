獨／賴清德參訪北榮癌症中心、半蹲輕撫牠 「Oba」身份大有來頭
副總統賴清德10日參訪臺北榮民總醫院重粒子癌症治療中心，感謝醫護人員對全台人民健康的貢獻與付出，會後在場外，半蹲與臺北榮總輔助治療犬「Oba」互動，輕撫「Oba」下巴，畫面十分溫馨。事實上，這隻「Oba」身份大有來頭，牠是全台灣第一隻「安寧病房輔助治療犬」，負責臨終陪伴。
社會組／綜合報導
「Oba」是隻黑色拉布拉多犬，2015年6月出生，過去原是導盲犬身份、個性穩定，但因走路速度較慢，難以找到合適的視障者配對，2019年在臺灣導盲犬協會的支持下，轉換跑道進入臺北榮民總醫院大德病房擔任駐點輔助治療犬，透過「動物輔助治療」給予病患心靈上的療癒，如同一劑「忘憂特效藥」，能夠減輕患者身體上的疼痛感，藉此喘息、放鬆。
「Oba」每天陪著護理師一起巡房，身影穿梭在病房各個角落，陪伴許多病患走過人生最後一哩路，撫慰其面對苦痛與離別的心靈，深獲醫護、病患及其家屬肯定，成為人氣最高的北榮「員工」。
事實上，「Oba」也有自己的臉書粉絲專頁，就在賴副總統參訪後，「Oba」的粉專也更新寫下：「今天院長爸拔給我的超級任務圓滿完成，我很穩重且乖乖看鏡頭，沒有一直黏著院長爸拔，李副院長伯伯還向馮爺爺解釋我的工作喔！很開心見到賴副總統和馮世寬主委爺爺。」