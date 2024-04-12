特企／電通集團響應救援行動　捐款一千萬日圓投入災後救援與重建

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電通集團對於此次地震造成的損失深感哀痛，向所有遇難者家屬表示最深的悼念，並向受災民眾表達最誠摯的關懷與支持。期盼災區能夠迅速克服困難，重返正軌。
關於電通行銷傳播集團 (dentsu)
電通是台灣市占率和影響力最大的行銷傳播集團，隸屬於日本電通集團，在台灣擁有下列行銷傳播品牌：電通mb廣告公司(dentsuMB)、電通國華廣告公司(dentsu one)、貝立德媒體公司(dentsu X)、凱絡媒體公司(Carat)、安布思沛績效行銷公司(iProspect)、安索帕數位行銷顧問公司(isobar)、美庫爾商務數據顧問股份有限公司(Merkle)、負責整合集團旗下所有供應段夥伴資源的安浦菲 (Amplifi)以及創意內容製作和轉型技術顧問品牌Tag。
在行銷傳播的光譜中，電通打破各個垂直服務的界線並橫向串連，提供客戶商業解決方案(Business Design)，品牌解決方案 (Solution Design)，與製作解決方案(Delivery Design)；並以客戶為中心的模式編制服務團隊，整合涵蓋商業與策略顧問諮詢、顧客體驗與全通路行銷、創意、媒體、娛樂內容與運動行銷、行銷科技建置與應用、製作與電通自有產品等七大類專業服務，為品牌解決商業課題與創造新商機，是台灣唯一能夠真正提供具創意力、以數據與技術驅動的全方位行銷傳播解決方案的集團。
電通行銷傳播集團旗下品牌電通mb於2021年在全球廣告創意最高殿堂-坎城國際創意節(Cannes Lions)中，榮獲全場最大獎(Grand Prix)，締造台灣廣告史上獲獎最高榮耀，2023年旗下另一團隊isobar再度脫穎而出，榮獲坎城首屆遊戲娛樂創意銅獅(Entertainment Lions for Gaming)，持續保持台灣在坎城最高獲獎紀錄；另外根據國際指標性代理商評比機構RECMA(Research Company Evaluation of Media Agency)報告指出，電通自2013年起連續蟬聯台灣媒體廣告量第一的行銷傳播集團；電通更於2019年及2021年，獲亞洲知名人力資源雜誌《HR Asia》評選為「亞洲最佳企業雇主獎(Best Companies to Work for in Asia）」，為全台行銷傳播產業唯一兩度獲獎的企業代表；更於2023年獲得PRWeek & Campaign Asia-Pacific 所舉辦的2023 最佳企業雇主獎，勇奪「最佳職涯發展(Best Career Development) 」以及「最佳學習與發展(Best Learning & Development) 」兩項大獎肯定；欲瞭解更多集團資訊，請參閱。