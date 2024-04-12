特企／數字科技強打「100室內設計」　邀金馬影帝吳慷仁任代言人

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裝潢痛點一站解決，海量裝潢案例、裝修攻略、線上估價，助民眾無痛裝修
「裝潢沒靈感怎麼辦？」電視廣告中吳慷仁問道。成立於2016年6月，100室內設計致力於打造成室內設計行業服務平台，平台內提供眾多真實設計案例、裝修攻略，讓業主可輕鬆找到室內設計靈感。
100室內設計總編輯蔡銘江分享，民眾在裝修房屋時常常遇到三大痛點，首先是設計裝潢產業不夠透明，不知道如何與設計師洽談合理裝修價格；其次，選到不適合的設計師，以至於合作不愉快或產生糾紛；第三，對於希望裝修風格沒概念，不知道如何下手。
因此，100室內設計提供三大功能，幫助民眾無痛裝修：
海量真實設計裝潢案例：平台上傳 1.7 萬筆裝潢案例，提供超過 30 萬張設計圖片，並由專人審核、歸類，讓想裝修卻沒概念的朋友，可以通過自己的預算和房屋條件，參考他人真實案例找出自己想要的風格與設計。
裝修攻略隨時看：室內設計行業透明程度低，裝潢小白容易上當受騙，100室內設計特別建立專業的編輯團隊，深度打磨推出覆蓋全流程的裝修攻略文章，提供新手裝修重點、風格靈感、空間規劃設計、工程施工、建材百科、家具配飾等深度知識，幫助裝潢新手隨時查找各類巷子內的裝修知識，讓業主與設計師間的溝通更順暢。
線上3秒估價：新人裝修往往無法分辨報價的合理性，在100室內設計輸入所在地和房屋坪數，即可快速估算設計報價，不僅能看到簡裝、精裝和豪裝的報價，還能看到硬裝、軟裝等各項費用。並對設計公司的嚴格把關，拒絕與負評設計公司合作。
「100室內設計此次選擇吳慷仁擔任品牌代言人，是希望吳慷仁的愛家好男人形象，可以幫助傳遞100室內設計『實用』與『可靠』的品牌形象」，蔡銘江透露，「藉由專業營運團隊與編輯團隊打造『實用』的高品質內容，嚴格篩選把關『可靠』的設計公司，未來期望能為更多用戶更無痛的裝潢房子，減少行業糾紛。」
目前，100室內裝修已成為全台最多人使用的裝潢平台之一，每日有 5 萬不重複活躍用戶，每月均造訪量達 200 萬次以上，皆是全台最多。1400 家設計公司進駐，提供全台最多的 1.7 萬筆真實設計裝潢案例，每年媒合超過 2萬筆業主裝潢需求。藉由與數字科技旗下 591 房屋交易網、找師傅修繕平台等產生綜效，圍繞「房屋事」提供民眾全方位的網路服務！