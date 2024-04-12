MLB／林昱珉先發5局猛飆10K！陳聖平同場先發守游擊 4打數繳白卷
效力於MLB亞利桑那響尾蛇小聯盟的台將林昱珉，在今（12）日迎來本季第2場先發，主投5局失掉4分，全場送出10次三振，此外同為效力響尾蛇的台灣好手陳聖平，今（12）日擔綱游擊手，可惜4次打擊都沒有建功繳出白卷。
記者張志宇/綜合報導
林昱珉今（12）日面對運動家2A先發，主投5局用87球（59球為好球），被敲出7支安打，失掉4分（全為自責分），送出10次三振且僅投出1次保送，賽後防禦率將至5.63，雖本場為敗投候選人退場，但球隊在7、8兩局超前比分，讓林昱珉敗投解套，但可惜響尾蛇最終還是以5:8吞敗。
根據球探報告顯示，林昱珉在報告中速球只拿到45分、曲球55分、滑球50分、變速球60分、控球60分，雖直球僅有約90英哩，但能夠打者揮空，並有著頂級的垂直位移，可以讓打者擊出滾地球或者揮空，儘管均速遠低於2023年球界的平均水準，但依舊是一顆水準以上的球路。
此外日前才掃出本季首轟的陳聖平，本場則是擔任先發第9棒游擊手，4打數沒有敲出安打，還吞下2次三振，賽後打擊率下滑至0.133，攻擊指數0.568。
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