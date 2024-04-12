郭台銘15歲女兒伴舞IU演唱會！正面照曝光　神似媽媽曾馨瑩

慈妹出國照片「原圖直出」！合身薄荷洋裝曲線畢露　自認：我超懶

▲慈妹近期前往宿霧薄荷島旅遊，只見她身穿薄荷色洋裝展露性感好身材，並表示照片是「原圖直出」，並自豪大喊：「我超懶！」（圖／翻攝自慈妹IG）
▲慈妹近期前往宿霧薄荷島旅遊，只見她身穿薄荷色洋裝展露性感好身材，並表示照片是「原圖直出」，並自豪大喊：「我超懶！」（圖／翻攝自慈妹IG）

記者張一笙／綜合報導

Fubon Angels人氣啦啦隊慈妹（彭翊）時常在IG上與粉絲分享日常生活，近期慈妹與友人一起飛往宿霧薄荷島旅遊，並在最後一天晚上上傳未修圖直出的照片，並驕傲地大喊：「我超懶！不用修就是讚！」直率的性格吸引超過1.7萬人按讚。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲慈妹（中）與隊友朱朱（左）和前隊友盈瑩（右）一同飛往宿霧薄荷島旅遊。（圖／翻攝自盈瑩IG）
▲慈妹（中）與隊友朱朱（左）和前隊友盈瑩（右）一同飛往宿霧薄荷島旅遊。（圖／翻攝自盈瑩IG）
慈妹近期趁著球隊客場征戰期間，與隊友朱朱、蓁蓁以及轉戰中信兄弟啦啦隊Passion Sisters的前隊友盈瑩等人飛往菲律賓宿霧薄荷島，一同幫盈瑩過生日。在旅遊的最後一天，慈妹在IG上曬出一組美照，只見慈妹放下及腰黑長直髮，身穿薄荷綠洋裝露出性感的鎖骨及肩膀，洋裝低胸的剪裁更讓她的好身材若隱若現。

▲慈妹剛拍完照片就直接上傳IG，沒有經過修圖。（圖／翻攝自慈妹IG）
▲慈妹剛拍完照片就直接上傳IG，沒有經過修圖。（圖／翻攝自慈妹IG）
慈妹表示自己很難得還在度假期間就發文，並直言：「因為這組照片拍完就直發！我~超懶~不用修就是讚！」有粉絲直言，慈妹即便沒有修圖，她的纖細身材及精緻臉蛋根本和與在球場看到沒有落差，根本天生麗質。

▲慈妹甜美的外表下，隱藏著性感好身材。（圖／翻攝自慈妹IG）
▲慈妹甜美的外表下，隱藏著性感好身材。（圖／翻攝自慈妹IG）
26歲的慈妹身高156公分，畢業於台北市立大學運動藝術系街舞組，是少數街舞專長出身的啦啦隊成員。慈妹曾透露自己小時候常和父母親一同去球場看球，後來愛上跳舞後接觸街舞，並在老師的推薦下參選Fubon Angels啦啦隊徵選。之所以會叫慈妹，是因為慈妹的嬌小身材，加上名字裡有「慈」，因此慈妹這個綽號也從大學沿用至今。

▲慈妹是中職少數以街舞為專長的啦啦隊。（圖／翻攝自慈妹IG）
▲慈妹是中職少數以街舞為專長的啦啦隊。（圖／翻攝自慈妹IG）
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

啦啦隊女神慈妹「叼菸動作」被酸老司機　球迷震驚：甜美形象崩壞

慈妹辣扭「一粒神曲」！啦啦隊6妹魔性熱舞　50萬粉暈爆：太香

啦啦隊慈妹被KID扛起學滑步舞！美腿空中踩踏不慎走光　急P小草莓

台鋼女神​​一粒遭異物擊中頭部！驚慌畫面全曝光　粉絲呼：可愛

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生