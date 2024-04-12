慈妹出國照片「原圖直出」！合身薄荷洋裝曲線畢露 自認：我超懶
Fubon Angels人氣啦啦隊慈妹（彭翊）時常在IG上與粉絲分享日常生活，近期慈妹與友人一起飛往宿霧薄荷島旅遊，並在最後一天晚上上傳未修圖直出的照片，並驕傲地大喊：「我超懶！不用修就是讚！」直率的性格吸引超過1.7萬人按讚。
記者張一笙／綜合報導
慈妹近期趁著球隊客場征戰期間，與隊友朱朱、蓁蓁以及轉戰中信兄弟啦啦隊Passion Sisters的前隊友盈瑩等人飛往菲律賓宿霧薄荷島，一同幫盈瑩過生日。在旅遊的最後一天，慈妹在IG上曬出一組美照，只見慈妹放下及腰黑長直髮，身穿薄荷綠洋裝露出性感的鎖骨及肩膀，洋裝低胸的剪裁更讓她的好身材若隱若現。
慈妹表示自己很難得還在度假期間就發文，並直言：「因為這組照片拍完就直發！我~超懶~不用修就是讚！」有粉絲直言，慈妹即便沒有修圖，她的纖細身材及精緻臉蛋根本和與在球場看到沒有落差，根本天生麗質。
26歲的慈妹身高156公分，畢業於台北市立大學運動藝術系街舞組，是少數街舞專長出身的啦啦隊成員。慈妹曾透露自己小時候常和父母親一同去球場看球，後來愛上跳舞後接觸街舞，並在老師的推薦下參選Fubon Angels啦啦隊徵選。之所以會叫慈妹，是因為慈妹的嬌小身材，加上名字裡有「慈」，因此慈妹這個綽號也從大學沿用至今。
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