盧秀燕看黃子佼、統神事件：自作孽不可活、一絲絲妥協都不該存在
藝人黃子佼被檢警查獲購買7部未成年少女不雅片，「統神」張嘉航也因此捲入失言風波。台中市政府今主動宣佈封殺所有與黃子佼的合作，市長盧秀燕答詢時以「自作孽不可活」表達對此事件的立場。對於少數人發表偏差言論，她強調「一絲絲的妥協都不應該存在」，並認為《兒少性剝削防制條例》去年修法增加刑度還不夠，「光是持有影片就該嚴刑峻法，才能消滅它的存在」。
記者顏幸如／台中報導
台中市政府今（12）日上午表示，為捍衛兒少權益，對於涉及兒少性剝削等不法行為或有爭議的人士，今後將不會邀請主持活動或有合作計畫，並將過去的相關影像或照片下架，展現市府對兒少性剝削零容忍的決心。
盧秀燕下午答詢市議員林昊佑時，語氣強硬的說「自作孽不可活，黃子佼事件沒什麼好談，我們已經宣佈不會跟他合作、過去所有的東西下架」。她認為去年1月10日《兒少性剝削防制條例》雖已修法，罰則還是太輕，自己不認同持有影像最高只能關一年。
盧秀燕認為，就算沒有分享散播，光是持有仍可能形成市場需求，因為要產生這些影像，一定要有人脅迫、利誘、施暴小孩，她主張即使持有，都應該受到嚴刑峻法的處罰，才能消滅這些影像的存在，讓孩子生活在安全環境裡。
她同時強調教育的重要性，並指黃子佼事件發生後，少數人出現言論偏差行為，代表他們的觀念有很大問題，因此千萬不能放棄教育，唯有全民產生共識，才能真正保護小朋友，對於言論偏差，她認為「一絲絲的妥協都不應該存在」。