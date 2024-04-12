小S不甩黃子佼風暴！香港勾嫩男劉俊謙伴遊 粉絲瘋狂求合影
黃子佼收藏少女不雅片新聞延燒，舊愛小S參與連署修法盼加重刑責，她近日和派翠克、阿本、菲比等人在香港錄製《小姐不熙娣》外景單元，還有心儀的演員劉俊謙伴遊，氣氛相當歡樂，被港媒追問是否因黃子佼一連串新聞影響心情，工作人員紛紛阻擋不願回應，小S在眾人簇擁下表示「來香港工作很開心」，還要大家記得回去看節目播出，顯然不受黃子佼風暴影響。
記者江芷稜／綜合報導
小S與黃子佼曾有一段情，2000年因對方移情曾寶儀分手，當時她在節目上痛哭流涕祝福對方，讓黃子佼飽受輿論批評，雙方不再來往，直到2015年在《康熙來了》上演世紀大和解，終於破冰解開心結，小S近年復出主持《熙娣想聊》，首集就邀請黃子佼當嘉賓炒熱話題，製造超高收視率，沒想到黃子佼去年鬧出性騷擾風波，竟爆料大小S私事反咬一口，小S考量他身體不適並未計較。
這次小S和《小姐不熙娣》班底到香港錄製外景節目，在街頭造成轟動，她以國際巨星之姿展現親民作風，對於合影要求來者不拒，粉絲直呼她本人漂亮、腿又超細，讓小S心花怒放，加上心儀的演員劉俊謙一起伴遊，逛街時緊牽著小S的手呵護備至，一起在街頭拍攝花絮照，小S緊勾著他的脖子擺出誘人姿勢，在街頭吸引滿滿粉絲圍觀。
隨著人群聚集，港媒聞風而至，捕獲正在工作中的小S團隊，追問她是否受到一連串新聞影響到心情？同事以「不好意思，我們在工作，明天就走了」為她擋掉話題，現場狀況混亂，小S邊走邊回答：「來香港工作很開心，大家看《小姐不熙娣》就會看到我們在香港錄製的內容。」刻意避談黃子佼等負面新聞。
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※【NOWnews 今日新聞
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