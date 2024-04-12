表決不投票！年改復議案綠指變小藍 民眾黨團：開會前就決議了
立法院院會今上演表決大戰，國民黨團今（12）日發起甲動，試圖否決掉民進黨團提出的軍公教退休金相關復議案。三案進行表決，卻連續三次出現平手狀況。最後立法院長韓國瑜以主席裁決權投下反對，民眾黨立委雖然在議場，卻無人投票，引發綠營不滿，痛批民眾黨不演了，變成小藍。對此，民眾黨立院黨團表示，立場清楚，早在今日院會前，已開會決議，今日對相關程序事項之動議不會參與投票
記者呂炯昌／台北報導
民眾黨立院黨團主任陳智菡表示，針對年改議題，台灣民眾黨主張兼顧世代正義、也須維護公教人員權益。年金改革之原則為「訂定基本生活保障」、「漸進式調整費率」、「提升基金管理效率」，相關機制應根據社會整體經濟狀況、薪資、物價水準及國際標準，通盤檢討調整，保證依法、依精算足額撥補，確保退撫基金不破產。民眾黨認為不應僅考量物價飆漲等因素停下改革腳步，改革不能走回頭路，才能建立政府付得起、退休領得到的永續制度。
陳智菡表示，藍綠輪流執政20幾年，對年改皆缺乏長遠規劃，不僅基金管理不彰，更增加112年7月後初任公教人員的老年風險，對此，台灣民眾黨團也認為政府應盡速且積極研擬因應對策。台灣民眾黨委員立場清楚，堅定改革理念，早在今日院會前，已開會決議：今日對相關程序事項之動議不會參與投票。
陳智菡提到，民眾黨將繼續要求賴清德政府對公教人員退休金落實兩大保證：一、保證不會二度年改；二、保證依法、依精算足額撥補退撫基金。呼籲以理性、科學、務實的通盤檢討協助長期衡平機制，以維護公教人員待遇與世代正義。