降息沒來債券ETF下車？專家：殖利率創高撿便宜、00725B相對合理

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研究團隊指出，目前最新規模來到新台幣962.18億元的國泰投資級公司債ETF（00725B）即是債券市場熱門焦點，指數嚴選的是收益率相對高的債券，產業布局以通訊、能源、工業為主，00725B指數持債平均有效存續期間為11.87年，因為殖利率和價格呈反比關係，代表未來殖利率每下降1%，債券價格即會上漲近12%，若下降2%，就會有近24%的資本利得，相當可觀，近期價格回檔也因此吸引市場資金目光，有望成為下一檔千億級債券ETF。
進一步觀察國泰投資級公司債ETF（00725B）配息表現，00725B每年配息4次，根據國泰投信官網四月初的公告，第二季的預估配息金額為0.56元，以今日收盤價37.36元計算的話，年化殖利率有6%，適合想要穩定累積退休資產的小資，或追求低風險穩健領息的大戶，提醒要在4月17日前買進，才能享有此次配息。
至於投資人關心的折溢價問題，00725B的折溢價僅0.47%，一般來說，溢價超過1%以上，就有買貴的疑慮，投資人得多加留意，目前00725B的價格相對合理，適合投資人入手存債。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。