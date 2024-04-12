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開發土地須5％讓售中央！盧秀燕批富人搶劫窮人　綠反嗆不厚道

▲國民黨台中市議員黃佳恬形容中央是強盜，欺負永遠弱勢的地方。（圖／台中市議員黃佳恬提供，2024.04.12）
▲國民黨台中市議員黃佳恬形容中央是強盜，欺負永遠弱勢的地方。（圖／台中市議員黃佳恬提供，2024.04.12）

記者顏幸如／台中報導

內政部去年底公布社宅政策，要求各縣市政府針對區段徵收、市地重劃等開發案，必須保留3％至5％土地，專案賣給中央興建社宅。台中市長盧秀燕今天再度開嗆中央，指中央有大筆土地，此舉是「富人搶劫窮人」；市議員陳淑華反批盧秀燕為了搶政績，不惜說謊抹煞中央對台中的支持，太不厚道！

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國民黨議員黃佳恬今（12）日質詢時指出，聽說8日中央開會，要求地方開發土地時要保留5%面積優先供他們選擇，並以較低價格讓售中央，這種作法根本是強盜，欺負相對弱勢的地方。地政局長吳存金答詢時說，中央需要土地蓋社宅，就要求地方暫時不要賣所有土地，好讓國土署挑選，還企圖用日前會議的結論，去改動2010年左右訂定的重劃計畫書，完全不顧地方整體發展。

盧秀燕補充說明，中央並非只針對台中市之前賣抵費地的事，而是要求所有縣市開發面積都要保留5%。她表示光是台糖公司在台中市就有1700公頃土地，足夠興建60萬戶社宅，中央才是土地大戶，擁有土地是各縣市政府的幾千幾百倍，應該以身作則，蓋社宅先用中央各部會和國營事業的土地，反觀地方很窮，不得已必須出售土地挹注財政短缺，請中央不要再「富人搶劫窮人」。

▲民進黨台中市議員陳淑華連續2天批評盧秀燕刻意操作分化對立。（圖／台中市議員陳淑華提供，2024.04.12）
▲民進黨台中市議員陳淑華連續2天批評盧秀燕刻意操作分化對立。（圖／台中市議員陳淑華提供，2024.04.12）
民進黨議員陳淑華隨即拿出數據，指台中市30處社會住宅，運用國有土地11處、國營事業土地3處、市有土地10處，且市有地中有3處土地是中央無償撥，等於台中市社宅超過一半的土地是中央提供。

陳淑華批評盧秀燕是得了便宜還要操作分化、搞對立，太不厚道！她指出若沒有中央提供土地，台中市政府在西屯區連一戶社宅都蓋不起來，與其喊話中央，不如檢討自己狂賣地，有沒助漲台中的房價、地價，讓年輕人更看不到居住正義。

▲民進黨台中市議員施志昌批評市府不顧居住正義，解析盧秀燕的炒房三部曲。（圖／台中市議員施志昌提供，2024.04.12）
▲民進黨台中市議員施志昌批評市府不顧居住正義，解析盧秀燕的炒房三部曲。（圖／台中市議員施志昌提供，2024.04.12）
民進黨議員施志昌也說，盧秀燕透過輕稅減政、降地價稅取悅地主，導致台中市稅收少了150億，再砲打中央對地方不夠好、不補助建設，接下來就是賣地，讓台中土地持續漲價，根本是炒房元兇。議員張芬郁說，台中市社宅的數量若足夠，就不會有這麼多社宅孤兒，不管由中央還是地方興建，民眾有房子住最重要。議員林德宇認為，法令本就規定抵費地可做社宅用地使用，市府不顧居住正義，想賣地為王。

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