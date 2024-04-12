韓國瑜首投票助攻國民黨 黃揚明喊天賜良機：表達他不是太中立
立法院今（12）日開院會，國民黨甲級動員備戰，要否決民進黨團提出的停砍軍公教退休金相關復議案，但因藍綠各有委員缺席，三案中有兩案一度打成平手，最後靠著立法院長韓國瑜裁示，才讓藍營表決勝利。對此，黃揚明指出，國民黨立委盧縣一在後面2個復議案表決時不再參與，「或許，這也是讓韓國瑜表達他不是太中立的天賜良機也不一定。」
記者王德蓉／綜合報導
黃揚明指出，今天藍、綠2黨雖然都甲級動員，但是國民黨包括黨團幹部林思銘、陳雪生、陳玉珍、陳菁徽、翁曉玲等共5人缺席全部表決；民進黨團也不遑多讓，總召柯建銘、陳亭妃、王定宇、陳培瑜等4人缺席全部表決。2黨都有不分區立委、黨團幹部缺席會議，這樣的甲動根本是「假動」。
黃揚明續指，比較玄的是，明明在表決第一個復議案的第二次表決時，國民黨以48票比47票的一票之差壓過民進黨團，但之後的2個復議案表決時，盧縣一卻不再參與表決，才讓韓國瑜有在雙方平手的狀態下，表態投下反對票的機會。「或許，這也是讓韓國瑜表達他不是『太中立』的天賜良機也不一定。」
黃揚明說，至於民進黨團批評韓國瑜議事不中立，簡直是笑話，因為根據議事規則，表決平手時，本就是由會議主席投下決定的關鍵一票。他也補充，立法院副院長江啟臣3次表決都投反對票。