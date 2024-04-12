蔡健雅首度跨界《不夠善良的我們》配樂 魏如萱超羨慕：宇宙寵兒
Tanya蔡健雅首度跨界為影集《不夠善良的我們》獻出配樂處女作，精心打造的《不夠善良的我們：戲劇音樂設計專輯》，今（12）日正式數位發行。由於這部眾多大咖雲集的新華劇正在熱播，蔡健雅開心表態：「可以參與這部影集真的是宇宙給我的禮物。」，惹來同樣也是創作女才的魏如萱倍感羨慕，稱她為「宇宙寵兒」，並向蔡健雅討教「向宇宙下訂單」的訣竅。
記者施以慧／綜合報導
專輯名為《不夠善良的我們：戲劇音樂設計專輯》，蔡健雅笑說這是她發行過名稱最長的專輯，由於專輯的概念是「每個主角都有自己的主題歌」，蔡健雅在讀劇本時就已深深融入每一個人的角色裡，所以每次讀完劇本，歌曲架構就已經誕生。專輯內容以沉浸式的曲序編排，營造出如觀影般的聽感體驗。
由林依晨、許瑋甯、賀軍翔、柯震東主演的夯劇《不夠善良的我們》6日首播，觀眾好評如潮，蔡健雅所做的配樂及歌曲也緊緊抓牢了觀眾的耳朵，存在感十足，劇還在播出就急著追問音樂何時上架，率先釋出的首支單曲〈善良的我們〉也在各數位排行榜名列前茅，iTunes國語流行榜勇奪第一，更榮登Hito中文排行榜本周冠軍寶座，由徐譽庭導演親自執導的MV也衝入YouTube音樂發燒影片之列。今日凌晨全專輯正式數位發行，火速拿下iTunes國語專輯榜第1名，黑膠預購也贏得博客來CD即時榜第一。
《不夠善良的我們：戲劇音樂設計專輯》於12日數位發行，集蔡健雅創作、演唱、編曲、演奏、製作、錄音之大成的這張專輯，展現出蔡健雅精湛的音樂實力，專輯中收錄片頭、片尾曲和蔡健雅為劇中四位主角量身打造的個人主題曲共6首歌，以及從這些歌曲所延伸出來的8首配樂。專輯也發行限量黑膠唱片，自即日起開放預購至5月2日，黑膠還將燙印專屬流水編號，採限量預購方式製作，購買可洽各大唱片發行通路。
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