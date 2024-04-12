aespa成員Winter驚傳住院！開刀進行氣胸手術 SM：正在康復中
南韓知名女團aespa昨（11）日才宣布將在東京加場世界巡迴演出場次，今竟傳出成員Winter（金旼炡김민정）正在住院進行氣胸手術，而所屬的經紀公司「SM娛樂」則透露Winter目前正在恢復中。
記者張一笙／綜合報導
根據韓國媒體《10asia》報導，Winter昨天在首爾的大型醫院接受氣胸手術，「SM娛樂」也在今早證實：「Winter剛完成氣胸手術，目前正在康復中。」並表示aespa將預計在5月回歸，並在6月進行世界巡迴演唱會。經紀公司表示，雖然要觀察Winter的恢復狀況，但後續的回歸活動及世界巡演應該不會影響，並且將「按照計畫進行」。
「SM娛樂」也表示：「Winter決定動刀，是因為考量到氣胸是容易復發的疾病，因此在醫療人員的專業評估下，經過討論後才決定動手術。」事實上，Winter昨天才在IG上曬出幫aespa隊長Karina過生日的影片，一同吹蠟燭及吃蛋糕的影片，並且才剛完成在日本的工作返回韓國，今天傳出剛動完手術的新聞，讓不少粉絲十分震驚。
氣胸的造成，是由於肺部表面出現孔洞，導致空氣流入胸膜腔累積的疾病，會導致患者產生胸悶、胸痛、喘、呼吸困難等症狀，嚴重時甚至會導致患者休克。一般而言氣胸手術約莫完成後住院2至3天即可，不過要完全康復必須要1至2個月，因此Winter估計可以如期參與回歸活動及世界巡迴。
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