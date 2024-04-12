壓垮「團派」最後稻草？歐盟商會會長曝：給胡春華的密函被洩露
2022年10月舉行的中共第二十次全國代表大會（二十大），「團派」大老、中共前總書記胡錦濤被當場架離會場，團派也無緣政治局24名委員名單，之後連團派僅存的希望胡春華也落馬，有港媒分析，恐與時任中國歐盟商會會長伍德克（Jörg Wuttke）寫給胡的1封密函有關。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
香港《南華早報》日前採訪了伍德克，當被問到身為在中國最有影響力的商界領袖之一，曾在何時感到最困難？伍德克的回答是：「2022年4月，我清楚意識到新冠清零政策對經濟和國家都沒有好處，我給國務院寫了一封密函，這封信後來被洩露，引起了一場大討論，我被推上了風口浪尖。作為一個試圖給政策帶來影響的人，以及一個直言不諱、倡導一項沒有得到政治局支持之變革的人，這對我來說是一個非常困難的時刻。」
伍德克強調，雖然他們在中國是客，但與這個國家有著利害和利益上的關係，歐盟商會有自身應該履行的職責，有責任將想法擺在桌面上，即使被拒絕也要接受。
其實在2022年4月11日，《南華早報》一篇題為「中國外企急需擺脫大規模測試和隔離的『舊工具箱』，以應對Omicron病毒」的報導就已提過，中國歐盟商會在給時任中國國務院副總理胡春華的信中曾警告，Omicron變種帶來了新挑戰，該毒株無法透過大規模測試和隔離應對，所以為了堅持清零而採取嚴格措施，只會導致社會和經濟成本迅速上升，同時也削弱外國投資者對中國市場的信心，北京是時候該調整了。
由於該信函的發出日期為2022年4月8日，再過4個月就是北戴河會議，再半年就是中共二十大，因此有分析認為，這封信有可能成了前「太子」胡春華被廢的最後一根稻草，導致他在二十大之後，不僅無分於中共中央政治局常委、中共中央政治局委員，還在2023年第十四屆全國人民代表大會後卸任副總理，離開中共權力核心。