黃仁勳6月再訪台！輝達揭COMPUTEX演講消息　來台大咖還有「他」

全球科技盛事COMPUTEX展現台灣產業的卓越實力，連結國際大廠、全球科技業者、新創團隊及業界的專業買主，攜手開創無限科技契機。今年將於6月4日至7日盛大開展，本屆展覽以「AI串聯、共創未來（Connecting AI）」為主軸，聚焦全球AI最新技術與產業趨勢，吸引1500家參展商參與、使用4500個攤位。
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主辦單位外貿協會今日宣佈，來台大咖「再+1」，半導體設計與軟體公司安謀Arm執行長Rene Haas將於6月3日上午11時30分在漢來飯店發表演講。Haas在2022年2月升任Arm執行長，並於隔（2023）年9月成功帶領公司再次上市。在此之前，他於2017年1月接掌IP事業群總裁一職，在其領導下，IP事業群的業務重點轉為以更多樣化的產品組合，為不同應用市場提供關鍵的解決方案，並持續擴大Arm在軟體生態系的投資。
事實上，Hass訪台頻繁，且與台灣半導體價值鏈中的合作夥伴進行密切交流，更多次親自出席COMPUTEX展會，分享他對產業的精闢洞察，今年他的COMPUTEX主題演講將以「加速從雲到端的AI創新」為題發表對AI的看法。
此次展覽，大咖雲集，然而，官方演講名單中，卻遲遲未見黃仁勳身影。不過，輝達官網早已放上「NVIDIA at COMPUTEX」的消息，並透露黃仁勳將於6月2日晚上7點，也就是開幕前1天進行主題演講，關於演講內容等相關資訊皆尚未公布。事實上，黃仁勳早在今年1月參加台灣分公司尾牙時就已埋下伏筆，提到Computex一定會再來，甚至透露屆時將發布重大消息。