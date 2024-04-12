王品初瓦、嚮辣又增40人不適通報！患者檢體「檢驗出諾羅病毒」
王品集團旗下的初瓦及嚮辣和牛麻辣鍋，傳出疑似食物中毒案，台北市衛生局表示，截至今（12）日上午10時再增40人陸續發生嘔吐、腹瀉等症狀，目前累計155人；食安特別門診，截至11日總看診人數45人，分別為初瓦21人、嚮辣24人。經北市衛生局會同衛生福利部食品藥物管理署、疾病管制署前往萬華區西門店初瓦及響辣，進行腹瀉群聚疫情流行病學調查，初步確定在病人糞便檢體檢出有諾羅病毒，在初瓦、嚮辣採檢的工作人員手部檢體、環境檢體及水檢體結果尚未完全出爐，故仍需俟結果出爐再綜合研判，如屬食品中毒案件，將處6萬元以上2億元以下罰鍰。
記者林莞茜／綜合報導
台北市衛生局表示，員工手部檢體、環境檢體、餐廳飲用水等檢體仍在檢驗中，要判定是否為一起食品中毒案件，須待醫院採集之人體檢體及衛生局採集之檢體結果出爐，進行綜合研判。
目前初步確定在病人糞便檢體檢出有諾羅病毒，在初瓦、嚮辣採檢的工作人員手部檢體、環境檢體及水檢體結果尚未完全出爐，如屬食品中毒案件，將依違反食品安全衛生管理法第15條規定，可處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。
台北市衛生局提醒，民眾若於4月2日至5日間曾至「初瓦台北西門店」跟「嚮辣和牛麻辣鍋西門店」用餐，有腸胃不適等症狀，於4月9日至4月15日可至本市聯合醫院仁愛院區及中興院區設立「食安特別門診」看診 (時間為上下午各1診，六日未開診)，民眾可於網路依院區進行掛號。
另呼籲為預防食品中毒事件發生，不論外食或自行烹煮，都需特別注意餐飲場所之衛生狀況，避免生食，且食材充分煮熟，迅速食用完畢，並確實遵守「清潔」、「迅速」、「加熱或冷藏」、「避免疏忽」四大原則，以確保食品衛生安全。民眾如發生疑似食品中毒事件，應至醫院就醫，以利醫師判別是否為疑似食品中毒案件通報衛生單位調查，並協助採樣。