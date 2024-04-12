名家論壇》泰華眼裡的泰國／讓人又愛又恨的泰國健保

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首先，要獲得這張健保卡（我們稱之為金卡或30泰銖卡），條件非常簡單，即必須是泰國公民且未曾申請過其他國家的健保。這個卡能夠涵蓋的病症，基本上差不多與一般情況下的健康問題相符。
但是這張金卡可能會遇到許多問題。要說它「好」，在一個正在發展中的國家，貧富差距極大的情況下，可能沒有更好的選擇。這也許是泰國歷史上最成功的政策之一。儘管當時的政府可能不被某些人喜歡，但大家也無法否認這項政策的重要性。
世界上很少有事情是毫無問題的，泰國健保第一個問題與台灣類似，那就是「錢從何而來？」這個問題非常現實，就像我們的日常生活一樣。然後，再來看看使用上的問題。對於泰國的金卡來說，實際使用起來並不那麼方便，因為當你去泰國的醫院時，你就會發現貧富差距對泰國醫療體系造成了很大的影響。
泰國的醫院基本上分為國立和私立兩種。國立醫院的價格相對便宜，金卡可以使用，但私立醫院則大多不接受金卡。
以感冒發燒為例，在國立醫院看大概只需要7-800泰銖，而在私立醫院則可能需要更高的費用，甚至可能達到3-4,000泰銖。這樣的價格差距，你可能會認為人們肯定選擇金卡，但實際上並非如此。原因在於，除了曼谷之外的國立醫院設備不足，人手也不夠。你或許看過很多為醫院募款的活動，最近幾年這類募款活動從泰國最北跑到最南進行籌款。我曾經提過泰國人樂於捐款，這其實是同一件事情。人手不足的問題導致醫生和護士都忙得不可開交，有些甚至需要連續工作24小時。
設備不足和人手短缺導致醫療效率低下。早上六七點就需要掛號，但要見到醫生可能要等到下午，特別是在鄉下地區。單趟交通時間至少需要3-5小時，這絕不誇張，因為泰國鄉下的交通不像台灣那樣方便。有些地方甚至沒有公共交通工具，只能依靠朋友或鄰居的幫助。不難想像，看一次病需要花多少時間。
因此，儘管金卡的價格便宜，但實際上並不是很方便。需要花很長時間排隊，同時也要花費時間在交通上，因為必須前往能夠使用金卡的國立醫院。所以，經濟條件稍微好一些的人通常會選擇購買保險或直接花錢解決問題。此外，私立醫院的服務質量很高，通常隨著價格的上漲，服務也會更好，價格較高的私立醫院的服務水平甚至比某些五星級酒店還要好。因此，有財力的人擁有更多的選擇。這就是目前泰國的現狀。
政變導致這個問題停滯了將近十年沒有得到改善，但現在已經成為普遍現象。展望未來，我們期待更好、更方便的健保制度的出現。
●作者：泰華眼裡的泰國／台裔泰國人，長住於曼谷，平日教授泰語、翻譯泰劇，經營「泰華眼裡的泰國Taihua Lin」臉書粉絲團
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