辛普森案轟動全美！NBA季後賽同步直播　世紀審判致生產力減4.8億

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1994年6月12日深夜，在美國洛杉磯西部的一個豪華住宅區，編劇Pablo Fenjves 正在創作，窗外卻不斷傳來狗叫聲，他決定外出一探究竟。跟隨聲音來源，他來到一處住宅，驚恐地發現地上滿是鮮血，前方還躺著兩個人，身中數刀看起來早已身亡，而他們正是 Simpson的前妻Nicole Brown 以及好友 Ron Goldman。
在警方初步調查中， Simpson很快就被列為嫌疑人之一，而隨著近一步的探查，更多的證據漸漸浮出，包括：Simpson的福特白色野馬車上的血跡，在 Simpson家裡找到一隻沾滿血跡的黑色皮手套，恰巧與案發現場裡的那隻吻合，種種證據讓 Simpson立刻變成頭後嫌疑人物。
Simpson堅持無罪立場
儘管警察手握滿滿證據，Simpson仍堅稱自己「百分百無罪」。當6月13日 Simpson從芝加哥返回洛杉磯的家，隨即被等候多時的員警上銬，帶回警局審問。6月16日舉行Nicole Brown的葬禮， Simpson還帶著孩子前去參加。6月17日， Simpson律師表示當日上午11點 Simpson會到警局自首，沒想到遲遲不見人影。
下午2點，警察發布全城搜捕令，一名員警在巡邏時發現 Simpson的車，接著出動大批警車、直升機，在地上、空中上演一場警匪追逐記。此外，多家媒體也出動直升機，開始時況轉播，精彩瞬間吸引全美觀眾的眼球。同一時間，正在上演一場關鍵的NBA季後賽賽事，轉播單位還以分割畫面同步播放了這場追逐戰，可見當時熱度之高。
Simpson 案造成全美轟動
Simpson堅持自身無罪立場，請來「夢幻律師團」為其辯護，陣容十分豪華，包括：知名律師 Johnnie Cochran、Robert Kardashian和F. Lee Bailey 等，還有法醫專家Michael M.Baden，加上華裔神探李昌鈺等10多名業界專家。
法庭陪審團請來了10名女性、2名男性，成員組成包含8名黑人、1名白人、1名西班牙裔白人以及2名混血人，法官是日裔美籍的 Lance Ito ，避免造成種族紛爭。首席檢察官由Marcia Clark擔任，她是一名資深女檢察官
據CNN統計，當時有近一億四千萬美國民眾觀看判決直播，而當法官要宣布判決的時候，整個美國幾乎都陷入了停頓，生產力銳減4.8億，白宮、紐約證券交易所都在關注這場世紀判決，就連當時的總統柯林頓都放下了公務，想要知道判決結果。最終判決結果，在刑事責任方面Simpson無罪釋放，民事賠償3350萬美元。
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