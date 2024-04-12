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辛普森案轟動全美！NBA季後賽同步直播　世紀審判致生產力減4.8億

▲前NFL球星O.J. Simpson（右）曾在1994年因「辛普森案」遭審判，震驚全美。（圖／美聯社／達志影像）
▲前NFL球星O.J. Simpson（右）曾在1994年因「辛普森案」遭審判，震驚全美。（圖／美聯社／達志影像）

記者掌聿嘉/綜合報導

前NFL美式足球明星O.J. Simpson（辛普森），在昨（11）日因癌症過世，享年76歲。辛普森是美國七、八十年代最受歡迎的美式足球選手，在1973年創下紀錄，成為第一位帶球衝刺超過200碼的球員，更在1985年入選美國美式足球名人堂，可說是當時人氣最高的運動巨星。然而這位極負盛名的球員卻在1994年被捲入一起殺人案，死者還是他的前妻 Nicole Brown Simpson及其好友Ron Goldman，在當時轟動全球，更造成全美社會幾近停擺，生產力銳減4.8億。

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Simpson命案背景

1994年6月12日深夜，在美國洛杉磯西部的一個豪華住宅區，編劇Pablo Fenjves 正在創作，窗外卻不斷傳來狗叫聲，他決定外出一探究竟。跟隨聲音來源，他來到一處住宅，驚恐地發現地上滿是鮮血，前方還躺著兩個人，身中數刀看起來早已身亡，而他們正是 Simpson的前妻Nicole Brown 以及好友 Ron Goldman。

在警方初步調查中， Simpson很快就被列為嫌疑人之一，而隨著近一步的探查，更多的證據漸漸浮出，包括：Simpson的福特白色野馬車上的血跡，在 Simpson家裡找到一隻沾滿血跡的黑色皮手套，恰巧與案發現場裡的那隻吻合，種種證據讓 Simpson立刻變成頭後嫌疑人物。

▲OJ Simpson曾被指控殺害前妻Nicole Brown Simpson和她的朋友Ronald Goldman而遭到起訴，這起案件震驚了美國和世界。（圖／美聯社／達志影像）
▲OJ Simpson曾被指控殺害前妻Nicole Brown Simpson和她的朋友Ronald Goldman而遭到起訴，這起案件震驚了美國和世界。（圖／美聯社／達志影像）
Simpson堅持無罪立場

儘管警察手握滿滿證據，Simpson仍堅稱自己「百分百無罪」。當6月13日 Simpson從芝加哥返回洛杉磯的家，隨即被等候多時的員警上銬，帶回警局審問。6月16日舉行Nicole Brown的葬禮， Simpson還帶著孩子前去參加。6月17日， Simpson律師表示當日上午11點 Simpson會到警局自首，沒想到遲遲不見人影。

下午2點，警察發布全城搜捕令，一名員警在巡邏時發現 Simpson的車，接著出動大批警車、直升機，在地上、空中上演一場警匪追逐記。此外，多家媒體也出動直升機，開始時況轉播，精彩瞬間吸引全美觀眾的眼球。同一時間，正在上演一場關鍵的NBA季後賽賽事，轉播單位還以分割畫面同步播放了這場追逐戰，可見當時熱度之高。

▲前NFL球星OJ Simpson曾因1994年的「辛普森殺妻案」而受到全球關注，他當時戴上手套，證明自己是清白的。（圖／美聯社／達志影像）
▲前NFL球星OJ Simpson曾因1994年的「辛普森殺妻案」而受到全球關注，他當時戴上手套，證明自己是清白的。（圖／美聯社／達志影像）
Simpson 案造成全美轟動

Simpson堅持自身無罪立場，請來「夢幻律師團」為其辯護，陣容十分豪華，包括：知名律師 Johnnie Cochran、Robert Kardashian和F. Lee Bailey 等，還有法醫專家Michael M.Baden，加上華裔神探李昌鈺等10多名業界專家。

法庭陪審團請來了10名女性、2名男性，成員組成包含8名黑人、1名白人、1名西班牙裔白人以及2名混血人，法官是日裔美籍的 Lance Ito ，避免造成種族紛爭。首席檢察官由Marcia Clark擔任，她是一名資深女檢察官

據CNN統計，當時有近一億四千萬美國民眾觀看判決直播，而當法官要宣布判決的時候，整個美國幾乎都陷入了停頓，生產力銳減4.8億，白宮、紐約證券交易所都在關注這場世紀判決，就連當時的總統柯林頓都放下了公務，想要知道判決結果。最終判決結果，在刑事責任方面Simpson無罪釋放，民事賠償3350萬美元。

▲O.J. Simpson殺妻案請來Johnnie Cochran（右）和F. Lee Bailey（左）等律師組成夢幻辯護團，最終無罪釋放。（圖／美聯社／達志影像）
▲O.J. Simpson殺妻案請來Johnnie Cochran（右）和F. Lee Bailey（左）等律師組成夢幻辯護團，最終無罪釋放。（圖／美聯社／達志影像）
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