學校營養午餐補助再加碼！陳其邁拍板補助1.5億元

高雄市長陳其邁今（12）日指示，113學年度起，考量近二年物價與基本工資上漲，將學校午餐加碼補助。從原本每生每餐補助2元，加碼補助提升到4元，合計補助經費也增加至1億5000萬元。
記者陳美嘉／高雄報導
高市府教育局表示，高雄市學校午餐基準費原則上每2年會進行檢討調整。此次在參考消費者物價指數及基本工資等因素下，為確保學生用餐品質及兼顧團膳業者合理成本，由市長陳其邁親自拍板，113學年度起再調高午餐基準費2元，並由市府補助調漲費用，這也是高雄市自111學年度補助午餐費2元後的再度調整。因此，113學年度起，市府將補助高國中小學生每人每餐合計達4元，每年所需經費增加至1億5000萬元。
依據上述決定，113學年度開學後，也就是113年9月起，學校午餐基準費分別調高為國小46元、國中49元及高中51元，並授權學校負4至正8元的區間調整。另外，加上中央補助學校午餐採用三章一Q（國產可追溯生鮮食材）食材費，每人每餐可再增加10元至14元。
高市府教育局強調，由於高雄市幅員廣大，這次的午餐加碼補助特別考量城鄉平權，要讓偏鄉學生也能享受到跟市中心學生一樣的用餐品質。在合理的餐費下，讓學生能享用到營養衛生的餐食，同時也不增加家長負擔，並兼顧廠商合理成本，創造三贏結果。