影／曝黃國昌淪傅崐萁小弟影片！綠委：藍白聯手「小草不哭泣嗎」
立法院院會今（12）日上演表決大戰，針對民進黨團提出年金改革相關3個復議案進行表決，但表決時卻出現三次平手，待立法院長韓國瑜投下關鍵票才打破僵局，民眾黨則是未參與投票。對此，民進黨立委林楚茵秀出現場影片，直指民眾黨淪為小藍鐵證如山，「乖乖站在旁邊當小弟聽國民黨黨團總召傅崑萁指揮，小草不哭泣嗎？」
政治中心／台北報導
立法院會今日討論3案，包含民進黨團所提出的「公務人員退休資遣撫卹法修正」、「公立學校教職員退休資遣撫卹法修正」等三案，表決時卻連續三次出現平手，最終由韓國瑜投下關鍵的反對票，因此不通過；民眾黨8席立委因未參與投票，而引起綠營批評。
對此，林楚茵在臉書秀出影片，直指白色力量變小藍，傅崐萁指導民眾黨不投票，「支持公教年金改革走回頭路」。
林楚茵說，民眾黨淪為小藍鐵證如山，民眾黨薪水小偷不投票也沒出席，乖乖站在旁邊當小弟聽傅崐萁指揮，「小草不哭泣嗎？」
林楚茵強調，改革是為了世代正義，為了讓年輕公務員領得到退休金、看得見未來，國民黨口口聲聲的改革竟是走回頭路的反改革，民眾黨選擇犧牲小草附和藍營背叛年輕人，「韓國瑜也不意外地議事不中立，聯手藍白剝奪年輕世代！」