春季旅展／沖繩4日4900元！抽10萬旅遊金　吃到飽、住宿優惠整理

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星斗雲國際旅行社也向《NOWnews》分享，「經典曼谷＋芭達雅」體驗每人18,000元有找，6人即成團還有親水行程，是闔家出遊最熱門的選擇，5月10日前出發還可以再省下泰簽費用。
📍團體旅遊優惠
歌詩達郵輪「暑假親子沖繩跳島4日遊」：第三、四人旅展特價 4,900元起。
名生旅行社「國泰航空輕井澤避暑、連假親子好好玩五遊」：特價 41,900元，第二人減 6,000元。
昇燕旅行社「豪華濟州島4日遊」：特價 20,880元起。
展笙旅行社「精彩韓國5日遊」：特價 9,990元含稅起。
除了出國行程超殺限定好康，國內旅遊也是民眾關注亮點，且因應4月3日花蓮外海發生的規模7.2強震，旅行社為重振花東觀光也釋出多種特惠，像熊麻吉旅行社就主打到府接送的花東3天2夜旅，每人7,000元有找即享包車深度行程，4-6月出團再免費升等保母車，來去悠閒渡假旅行社則是購買行程，即贈原價5,000 元，特價 2,500 元以及原價2,500 元，特價 1,200 元的半價花東民宿優惠券。
📍吃到飽優惠
老爺酒店集團「聯合餐飲券」：原價 3,036元，旅展特價 1,990元，下殺至 66折。
台北漢來海港餐廳「平日晚餐吃到飽」：原價 1,188元，旅展特價 1,120元，下殺至 94折。
台北故宮晶華「兩人平日晚餐熱饌港點吃到飽」（加價可用於假日）：原價 3,078元，旅展特價 1,899元，下殺至 62折。
三燔本家「兩人平日午餐壽喜燒或涮涮鍋放題吃到飽（加價可用晚餐或假日）：原價 2,816元，旅展特價 1,999元，下殺至 71折。
台北寒舍艾美酒店「探索廚房平日自助午餐或晚餐吃到飽」：原價 1,859元，旅展特價 1,630元，下殺至 88折。
台北喜來登十二廚「平日自助下午茶單人券」：原價 979元，旅展特價 790元，下殺至 81折。
📍住宿優惠
寒舍集團「四館聯合住宿券（台北喜來登/寒舍艾美/礁溪寒沐/寒居酒店）」：原價 13,860元，旅展特價 4,780元，下殺至 34折。
花蓮遠雄悅來大飯店「兩人山景客房一泊一食（贈海洋公園暢遊）」：原價 11,000元，旅展特價 6,999元，下殺至 64折。
花蓮理想大地「佛朗明哥豪華客房雙人一泊一食」：原價 10,560元，旅展特價 5,888元，下殺至 56折。
煙波大飯店「聯合住宿券（新竹、台南、宜蘭、花蓮）」：原價 4,433元，旅展特價 2,499元，下殺至 56折。
📍風呂
台北陽明山天籟渡假酒店「露天風呂SPA暢遊單人券」：原價 1,500元，旅展特價 550元，下殺至 37折。
礁溪長榮鳳凰酒店「慢活SPA/湯屋通用券」：原價 1,000元，旅展特價 660元，下殺至 66折。
宜蘭力麗威斯汀度假酒店「兩人溫泉湯屋90分鐘」：原價 2,800元，旅展特價 1,599元，下殺至 57折。
台北國際春季旅展活動期間，現場也推出限定活動，每日前150名於大廳排隊者，皆可獲得紅包一份，可至「大會贈品區」兌換獎品，最大獎「台北茹曦酒店Sunny Buffet自助式午或晚餐券」；官網預約報名索取門票，憑QR Code於活動期間至現場報到，不但能抽購物金，還有機會將26吋行李箱帶回家。此外，旅展期間，憑當日消費累計滿指定金額（含）之購物單、發票或收據，可至「大會贈品區」驗證（購物單、發票或收據需蓋章）後，抽「香格里拉休閒農場-平日極致林道雙人房」，或溫泉飯店住宿券、餐券等好禮。
📍展出資訊
時間：113年4月12日(五) ~ 4月15日(一)；每日上午10:00 ~下午06:00
地點：台北世貿一館 (台北市信義路五段5號)
捷運信義線台北101/世貿出口
門票：全票150元
優惠票：100元
1.身障陪同者一人(憑證購票)
2.學生憑證
免費索票：https://bit.ly/3IMHoPK
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