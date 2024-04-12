數位部擬與內政部推打詐專法 邀Google、Meta等平台討論AI評測
為了能從源頭防詐騙，數位部日前除了公布開發詐騙分析與AI防詐雷達工具外，今（12）日透露將在下週與內政部、其他部會共同推出打詐專法，並與Meta、Google、微軟、OpenAI等業者召開線上會議，並與業者交流AI如何防詐等議題。
記者魏妤庭／台北報導
全台去（2023）年詐騙贓款破88億元創新高，顯見詐騙問題已升級成國安問題。蔡政府除了陸續成立「打詐國家隊」、「打詐辦公室」，但被檢方點名金管會、NCC、數位部說要打擊詐騙，竟都稱無法可管，引發爭議。
為了能從源頭防詐騙，數位部日前公布所開發「詐騙樣態分析」、「防詐雷達」等數位工具，利用AI訓練防詐預防模型進行巨量掃描偵測及比對技術，每天掃描上萬件網路廣告與電商商品，比對出可疑標的，自動通報檢警或數位平台與電商預防性下架，有效從源頭阻絕詐騙。
數位部今日舉行「第3屆點子松徵件記者會」時，透露預計下週將和內政部、其他部會推出打詐專法，對大型網路廣告平台課予額外責任，並預計在4/17和Meta、Google、微軟、OpenAI等平台討論AI相關議題。此外，也會將過去蒐集到民眾對AI應用的意見，與業者交流，討論對AI防詐的想法。