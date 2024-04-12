探索人機共融新未來　第三屆點子松徵件起跑

人工智慧(AI)的應用，加快人類社會進步的速度。一個來自你我生活的點子，在AI科技的輔助下，將可能為人類帶來更美好的未來生活。第三屆「點子松」，廣向不分年齡、國籍的全民，發出徵件邀請，本屆主題為「WeWe Futures：2040人機共融(Extended Intelligence)」，鼓勵來自各界、內容多元的好點子，探索2040年人機共融新未來的想像和期待。
記者黃文德／綜合報導
數位發展部部長唐鳳表示，以前的人們想出一個點子，要看到它變成一幅圖畫、一齣電影，或者是一個電腦程式，必須歷經一段相當長的製作時間，但是現在只要精確地描述點子，透過AI科技的協助，就真的可以心想事成，但是更重要是這些心想事成的創作物，是否對齊到社會的期待，或讓社會更民主化，每個人能夠掌握自己的生活，還是造成很多大家本來沒有預想到的不好結果，這些思考是值得大家來思考。
唐鳳指出，在前兩屆點子松的徵件中，出現非常多有創意的作品，例如有創作者針對新聞報導、網路資訊，透過讓不同的人與人之間，能夠彼此更互相理解、不會造成爭議的方式，進行轉譯，而這樣的技術已經發生了，所以數位部為了加速進行這類創意的產生，希望藉由點子松來實現群眾智慧。
第三屆「點子松」徵件活動即日起至7月15日截止，不分年齡、國籍，個人或團隊皆可投件，每人或每隊投件數至多3件，而且線上投件時間只要花4分鐘，寫完投件者名字，以及點子的標題、內容、輔助圖像上傳即可。投件者以「未來視角（Future Vision）」描述所預見在生活、社群、職場、各環境各場域中，可透過純文字描繪，或者以圖文、影像等方式表達。
通過複選階段的作品將由專家學者輔導深化，協助精煉作品價值，再提交作品進入決選，期盼藉由活動徵集的創意，激發未來尖端技術的創新。本屆活動規劃高達260萬元的總獎金，各項獎項都將獲頒獎金及獎狀（或獎牌），並可選擇實體或數位獎狀（獎牌），以作為紀念。