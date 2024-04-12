傑尼斯偶像瞞女友「深夜幽會辣妹」 日媒狂酸：意志堅定體力超好
24歲日本傑尼斯偶像高橋恭平為「浪花男子」成員，長相帥氣的他一直以來桃花不斷，先前又被狗仔拍到深夜到「STARTO娛樂（原傑尼斯）藝人愛店」和一名女子幽會，且該名女子身份遭起底，並不是他正在交往的對象黑木光。
記者吳昕蓓／綜合報導
根據日媒《FRIDAY》報導，高橋恭平日前忙著跑《我家的英雄》劇場版跑宣傳，結束行程後，他和同劇演員佐佐木藏之介一起去吃烤肉，又到六本木一家酒吧續攤，該間酒吧還是STARTO娛樂藝人的愛店，一直到凌晨4點半，高橋恭平才從酒吧離開，身邊還跟著一名神秘女子。
由於去年（2023）高橋恭平才被《週刊文春》爆料，和混血寫真女星黑木光在交往中，當時報導中寫到，由於兩人的年齡相同，又經常一同出現在酒席上，自然而然就交往了，「最近恭平每天都是在黑木的公寓中度過的狀態，其實恭平是很怕寂寞的個性，會想要找人一直待在一起，只要有空就想要邀人出去喝一杯。」
從狗仔曝光的畫面中能看到，高橋恭平凌晨喝完酒後，便搭計程車前往黑木光的公寓，女方還特別下樓迎接，然而這次再被狗仔拍到，高橋恭平旁邊的女子卻不是黑木光，立刻引發網友撻伐，「到底還要被拍幾次，傻眼！」、「浪花男子真的被他帶衰」，更被日媒狂酸「意志堅定、體力超好」。
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