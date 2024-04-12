詐騙新高度！中企招85名員工竟全是「職業騙薪仔」 虧損破億
詐騙集團再創新高度！中國上海上百家中小企業近期被職業騙薪集團系統性滲入，這些詐團人士利用偽造學歷以及假工作經歷的方式入職，並佯裝自己有在工作，騙取薪資和業務報銷款項，涉案金額竟逾3500萬人民幣(約1.6億台幣)。
國際中心顏得智／綜合報導
根據《澎湃新聞》報導，上海浦東新區檢查院發現，職業騙薪集團自2020年1月開始犯案，造假學歷以及工作經歷，並偽造拜訪客戶的紀錄，狂撈公司薪水和業務報銷款，當被害公司發現這些人業績始終是零，欲將其解聘時，部分人員還會客戶資金馬上到位等理由拖延時間，騙取更多薪資，甚至連帶來的客戶都是同個詐團的臨時演員。
檢察機關調查發現，被害公司竟多達260多間，涉案金額高達3500萬人民幣，其中更有一名職業騙薪女子，與先生陸續在上海入職了100多間公司，最高紀錄甚至一個月在10幾間公司兼職，月收入20多萬元人民幣。
報導提到，有外企到上海開設子公司，招聘了85名業務人員，竟全都是職業騙薪人，最後導致銷售業務陷入癱瘓，不僅使公司業績和名譽雙雙受創，更傷害企業對上海經商環境的信心。
上海檢方以涉嫌詐騙罪，陸續對職業騙薪集團嫌疑人提起公訴，已有188人遭起訴，178人遭判刑。