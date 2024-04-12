涮乃葉「+50元隱藏服務」爆紅！老饕認超好回本　全台僅有2家分店

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貼文曝光後，不少老饕紛紛回應「你現在才知道這間嗎？北部好像只有這間是有壽司的」、「這間我吃好久囉！壽司吃到飽超佛的，價格多50元而已」、「我現在涮乃葉都吃這間，CP值太高了，多50元有壽司吃到飽，愛吃壽司跟火鍋的很划算」、「遠百這間很讚，而且用餐時間是120分鐘！沒吃過壽司版涮乃葉的可以去吃看看」。
涮乃葉升級「壽司吃到飽」版本！全台僅2間獨家擁有
而根據涮乃葉的官網介紹，有這種「壽司吃到飽」服務的分店，只有位於台北「信義遠百店」以及在南台灣的「高雄義享店」，且提供的壽司也不冷門，從大家最愛的鮭魚、鮪魚、豆皮壽司，甚至是鮮蝦以及鯖魚都有。除了有獨家壽司服務之外，這兩家分店還有「獨家精選和牛」，且用餐時間也比一般的門市多出20分鐘，從100分鐘變成120分鐘。
比較一下有「壽司吃到飽」以及「沒有壽司吃到飽」的分店菜單，拉出三種「最基本的方案晚餐價格」來進行比對，包含「安格斯牛肉/海鮮」、「紐澳牛肉/海鮮」、「雞肉豬肉/海鮮」，有壽司吃到飽的店家，價格依序是750元、720元、650元；而沒有壽司吃到飽的價格依序是690元、670元、590元，價差大約落在50至60元之間，但對於愛吃壽司的人來說，其實非常的划算。
涮乃葉「信義遠百店」真實心得！大食量老饕必吃
而《NOWnews》記者去年9月曾經與5位友人一同到信義遠百店用餐，入桌之後店員就會詢問：「是否要先幫忙上壽司基本盤」，送來的壽司就是每種口味各一貫，讓顧客先嚐鮮再決定後面加點數量，壽司口味一般但也不難吃，算是中規中矩的表現，由於同行友人有人非常愛吃壽司且食量大，最終自己就吃掉將近30貫鮭魚壽司，以壽司郎迴轉壽司價格來說，至少要花費600元，又以我們選擇的690元方案來說，根本已經快吃回本。
不過也有同行友人食量較小，大約只吃4貫加上火鍋就已經飽到不行，值得一提的是，信義遠百店甜點除了蛋糕、霜淇淋之外，還有烤鬆餅機，這也是記者第一次看到涮乃葉有鬆餅機服務，剛出爐的鬆餅加上經典的抹茶霜淇淋，直接變身咖啡廳一份賣280元的鬆餅，整體吃下來，同行友人認為「高級涮乃葉」價差60元CP值非常高，對於愛吃壽司又愛吃火鍋的人，這根本是必訪的店家。還沒吃過壽司版涮乃葉的民眾，下回不妨可以嚐鮮看看囉！