台中縱火3死！前屋主欠1400萬拿房抵債 「這原因」讓他同歸於盡
台中大雅區雅楓街民宅發生縱火案，造成3死1傷悲劇！58歲楊姓男子和前妻李女，原本兩人共同經營五金買賣，與新屋主林男之父母因五金生意互有往來，由於生意失利，積欠林男父母約1400萬元，因此將該透天厝抵押給債主林姓姐弟，並附帶條件5年後購回。後續楊男仍承租該屋居住，卻積欠1年多房租，林姓姐弟決定收回房產，法院判決需歸還，楊男不滿林家人違背約定，憤而縱火。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，現場為3層樓透天厝，楊男原於6、7年前買下，後因生意失敗欠債，遂將透天厝抵押給生意夥伴林姓姊弟，仍以每月25000元承租居住，期間卻積欠大筆房租，被法院強制執行，雙方原約定4月8日點交，林家姊弟於是找來當律師的游姓表姊，於11日一同前往該處點交房屋，並要求楊男搬離。
豈料，林姓姊弟與游姓律師表姐，昨天進入屋內不過1分鐘，1樓客廳瞬間竄出火舌，林男衝到2樓破窗跳樓逃生，身上有40%燒燙傷，意識清楚，送往台中榮總急救，其餘人則不幸命喪火窟。
後續警方查出，10日晚間9時許、11日凌晨12時許，楊男兩度前往中油楓騰站購買汽油，他為了不讓加油站員工起疑心，第一次買了25.72公升的95汽油，間隔3個小時後，再度至加油站購買20.27公升的92汽油，共花費1400元，買了約46公升汽油返家，裝集為一桶，放在前門附近預謀縱火。等到11日14時55分，林男一行3人進屋，僅隔2分鐘的時間屋內就起火，且楊男犯案前還將前方玻璃門及後門上鎖，顯見楊男早有預謀，打算與新屋主同歸於盡。