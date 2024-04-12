毛骨悚然！大谷翔平5億遭竊被跟蹤　美媒曝5大疑點「史上最離奇」

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首先驚訝的一點是，水原一平竊取的金額不僅僅是450萬美元，實際數字高達1600萬美元（約5.2億台幣）。水原在2021年12月到2024年1月之間頻繁下注，3年內高達1萬9千次，每次下注金額從10美元至16萬美元不等，最中累計累積輸掉高達1億8290萬美元（約58億台幣）。
水原一平明顯是賭博成癮，與組頭傳訊息的過程中，多次要求對方提高下注上限金額，不斷說著「這真的是最後一次」，甚至還拿媽媽來發誓，「我以媽媽發誓，在回到美國償還債務之前，這是我最後一次要求提高上限。」
水原一平電話冒充大谷翔平、改帳戶資料偷錢
第二個疑點是，水原一平竟然佯裝成大谷翔平本人與銀行直接對話，這個行為也說明大谷翔平為何對自己的帳戶被竊取巨額金錢渾然不知。另外，水原一平偷偷更改了大谷翔平銀行帳戶的設定，這樣大谷就不會收到有關交易的警示訊息。
假冒大谷翔平身分買千萬球員卡牟利
第三個疑點為，水原一平利用大谷翔平的帳戶，在eBay和Whatnot平台購買了約1000張球員卡，總值約32.5萬美元，其中包括大谷自己的球員卡，以及洋基明星球員Juan Soto等。
大谷翔平被偷錢渾然不知，溜狗被組頭跟蹤
在債務不斷增加的情況下，水原一平自知已經走投無路，組頭為了追討賭債，直接傳簡訊給水原，聲稱在Newport Beach看到大谷翔平正在溜狗，「我可能要上前去問他，我要怎樣聯絡到你，因為你不回我電話，請趕快跟我聯絡。」面對被組頭威脅的壓力，水原稱自己當時人在日本，透露手頭緊，需要一點時間才能還錢。
水原一平竟然是大谷團隊唯一日文溝通管道
最後一點是，水原一平不僅是翻譯，還是大谷翔平整個團隊中唯一會說日語的人，他濫用這一地位拒絕提供重要的帳戶資訊給大谷的會計師，這讓外界對他的行為更加懷疑。
根據《ESPN》報導，美國聯邦檢察官已正式以詐欺罪起訴水原一平，最重恐面臨30年刑期。
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