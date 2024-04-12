「全球智慧城市」排名出爐！台北高居亞洲第3 僅輸新加坡、北京
瑞士洛桑國際管理學院（International Institute for Management Development）最新公佈2024年「全球智慧城市（The Smart City Index）」排行，第一名是瑞士的蘇黎世、挪威的奧斯陸與澳洲的坎培拉緊追在後，而若只看東亞城市，台北排在全球第16，僅次於第5名的新加坡與第13名的北京，優於韓國首爾、上海、香港等城市。
記者倪浩軒/綜合報導
洛桑國際管理學院針對全球142個城市進行評比，除了數據蒐集外，也透過對城市居民的調查，根據居民對其所住城市的基礎建設和科技應用相關問題的意見，評估城市否能有效利用科技，提升居民福祉。每個城市的最終得分是根據過去3年調查的得分加權計算，具體的評估項目包括健康與安全、流動性、活動、就業與教育機會、城市治理。
今年全球智慧城市的前10名分別為：蘇黎世、奧斯陸、坎培拉、日內瓦、新加坡、哥本哈根、洛桑、倫敦、赫爾辛基、阿布達比。若以台灣民眾較熟悉的東亞城市來看，台北排在16名，北京13名、首爾17名、上海19名、香港20名、釜山45名、吉隆坡73名、曼谷84名、東京86名、大阪95名。
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洛桑國際管理學院主持智慧城市評比的主席拉凡（Bruno Lanvin）表示，沒有美國城市擠進前20名，可能是因為即將到來的美國大選，讓民眾在接受調查時對居住城市需要改進的地方特別挑剔。
拉凡指出，一座良好的城市必須設計成能夠應對未來日益增長的不確定性，包容性數位化（inclusive digitalization）是智慧城市韌性的根本，而信任和良好的治理越來越重要，AI技術在城市設計和管理中所扮演的角色也越來越關鍵。