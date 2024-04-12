民進黨甲動柯建銘等4人未到場 吳思瑤曝原因：依照內規處理
立法院院會今（12）日針對民進黨團提出年金改革相關3個復議案進行表決，但表決時卻出現三次平手，待立法院長韓國瑜投下關鍵票才突破僵局，民眾黨未參與投票，民眾黨黨團總召黃國昌則質疑，民進黨甲動，黨團總召柯建銘卻不來。對此，民進黨團幹事長吳思瑤表示，柯建銘、立委陳培瑜都陪同行政院長陳建仁至新竹視察交通建設；立委王定宇說，辦公室主任的父親過世，正協助處理後事；綠委陳亭妃則是身體不適未出席。
記者陳佩君／台北報導
立法院今天舉行院會，藍綠相繼祭出甲動，不過，國民黨仍缺席6人、民進黨立委缺席4名。對此，吳思瑤受訪時指出，民進黨總席次51席、4位沒有到場投票，有內規、紀律能處理，而柯建銘、陳培瑜今天陪同陳建仁前往新竹視察交通工程，而依民進黨內規，只要正副總統跟行政院長重要行程，是可以請假的。
至於黃國昌質疑柯建銘未出席，吳思瑤反問，黃國昌什麼時候這麼關心柯建銘，不是看到人就忍不住咆哮嗎？他諷刺，黃國昌最聽命於國民黨總召傅崐萁，他念茲在茲的應該是傅崐萁的指令跟要求。
吳思瑤強調，柯建銘就是一票，民眾黨有8席立委在反改革議案上展現立場，若選擇跟改革力量站在一起就能成功，黃國昌無法解釋民眾黨8席在場立委人間蒸發，還轉移焦點攻擊柯建銘，司馬昭之心路人皆知，為民眾黨拒絕世代正義粉飾太平。
王定宇表示，他的辦公室主任父親過世，正在協助處理後事，有跟黨團主任告知，他上午7點多就到議場簽到，但因為出了此事，因此趕回台南，身為人家老闆，發生這樣的事不回去也說不過去；陳亭妃則是身體不適，上午到立院簽到後就赴醫院看診，稍早也在社群貼出打點滴照片，並表示謝謝關心。