初瓦嚮辣疑食物中毒案！累計155人就醫 消費者4月18日起可退費
王品集團旗下餐廳「初瓦台北西門店」跟「嚮辣和牛麻辣鍋西門店」爆發食物中毒事件，截至今（12）日中午累積通報就醫人數已經達到155人。北市法務局指出，經王品公司及明台產物保險股份有限公司到北市府說明後續就受害消費者妥處方案後，4月18日起消費者或代理人可向原店辦理現金退款，並無設定退款截止期限。
記者呂炯昌／台北報導
法務局指出，王品公司表示，統計4月2日至4月6日期間初瓦（445筆）及嚮辣（458筆）總計訂位數為903筆，用餐人數近3,000人，王品公司已指派專人透過訂位電話與用餐消費者聯繫關懷，本週將全數完成聯繫，並已提出關懷方案，包括餐費全額退費、就醫相關醫療全額給付、並提供消費者慰問金等，並於4月18日起消費者或代理人可向原店辦理現金退款，並無設定退款截止期限。明台產物保險公司則表示，所承保王品公司「公共意外責任險（內含食品中毒責任附加條款）」及「產品責任險」保單均有效，待釐清責任歸屬即可啟動保險理賠程序。
衛生局表示，市府已依食品安全衛生管理法第41條規定命2家分店暫停作業、停止供應餐點，後續待王品公司提出改善措施且經衛生局審查、複查合格才可復業；並提醒民眾，若於上述期間有至兩分店用餐，且有腸胃不適等症狀，可於4月9日至4月15日至北市聯合醫院仁愛院區及中興院區設立「食安特別門診」看診 (時間為上下午各1診，六日未開診)，民眾可於網路依院區進行掛號。
衛生局表示，若有其他消費疑義，亦可撥打消費者服務專線「1950」或「1999」轉7812詢問，法務局將會提供消費諮詢及協助申訴，以維護消費者權益。