龜梨和也「緊握龜記」大口吸不停！滿嘴珍珠無法說話：讓我咬一下

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1998年，龜梨和也就加入傑尼斯事務所（現為：星達拓娛樂），在演藝圈打滾至今26年，現年38歲的他即將邁入40歲，問及保持帥氣的祕訣，他一本正經表示：「我平常會按照作品需求， 依照現在演的角色去保持造型，我現在的造型也是為了正在拍攝的戲劇，留了一點長髮，畢竟我現在是38歲的偶像了，我該敷面膜的時候還是會敷，台灣有什麼美容聖品的話，請大家一定要推薦給我。」
《怪物樵夫》中，龜梨和也飾演的「二宮彰」是變態律師，問及接下此角色的原因，他先是喝一口珍奶，笑說：「珍奶真的很好喝！」吞完珍珠後再回答：「這角色很難詮釋，扮演之前我有注意到一些細節部分，就是盡量不要演得太誇張。」雖然「二宮彰」精神異常，精神病患的題材也很普遍，他跟導演三池崇史討論完後，才決定不走誇張路線。
因為三池崇史以「暴力美學」聞名，龜梨和也分享導演對他的「暴力感想」，他說：「三池崇史作品是以暴力、血腥出名，但他說這次的新題材是要觀眾也能接受的作品，所以暴力程度沒有出來，我聽到後也想試試看。片中我有從天橋上跳下來、被車差點撞到的橋段，那時候導演都會輕鬆說『龜梨和也來一下』，我覺得這才是導演最暴力的瞬間。」
聊到演技的心情轉折，龜梨和也直接以行動表達，要求主持人猜他「是否有吃到珍珠」，拿起珍奶就盡情品嚐，甚至挑眉轉移對方注意力，「我要喝一口珍奶，看我有沒有喝到珍珠！」全場以為他有吸到珍珠，豈料沒有，龜梨和也自豪表示：「沒有～我就是這樣試著控制我的表情！」
記者會最後，龜梨和也很開心能來台灣宣傳主演作品，藉此吃到思念的小籠包、珍珠奶茶，他也提到有注意到台灣4月3日的大地震，「來台灣前有看到大地震，很擔心，有人可能會因此感到不安與惶恐，我希望大家能盡快回歸日常、找到平靜」。
《怪物樵夫》故事講述一名戴著怪物面具、專用斧頭奪去他人大腦的連續殺人犯現蹤，他目標鎖定律師二宮彰（龜梨和也 飾），豈料二宮彰竟是一名比凶手更加冷血無情的精神病患。警局犯罪心理分析師戶城嵐子（菜菜緒 飾）、因父親離奇死亡而情緒低落的二宮未婚妻荷見映美（吉岡里帆 飾），以及二宮的精神科醫師杉谷九朗（染谷將太 飾），還有曾被懷疑參與凶殺案的劍持（中村獅童 飾）等人，他們各懷鬼胎讓整起事件調查變得愈加複雜。面具殺人犯為何要奪走他人腦袋？二宮又為何成為他的目標？大家必須解開事件謎團，揭開凶手的真實身分，否則將面臨生死考驗。電影由「網銀國際影視」發行，4月19日在台上映。
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