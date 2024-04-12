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大巨蛋「空間感」沒小巨蛋空曠　球員意見：某些角度燈光稍微刺眼

▲大巨蛋職籃賽事即將在這個周末開打，由新北中信特攻對上臺北台新戰神，今（12）日兩隊球員進場練球。（圖／記者陳明安攝）
▲大巨蛋職籃賽事即將在這個周末開打，由新北中信特攻對上臺北台新戰神，今（12）日兩隊球員進場練球。（圖／記者陳明安攝）

記者黃建霖/臺北報導

大巨蛋職籃賽事即將在這個周末開打，由新北中信特攻對上臺北台新戰神，今（12）日兩隊球員進場練球，也在受訪時分享自己對於這座球館的感覺，大多數人認為這裡的空間感沒有小巨蛋那麼空曠，設備也真的很好，燈光在一些角度上可能稍微刺眼一些，需要調整。

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過去在小巨蛋出賽過的球隊，常常表示對於特別的「空間感」不適應，影響自己的投籃感覺。不過在大巨蛋似乎不影響，今天在球場練球的中信及台新球員認為，因為這座球場的觀眾席距離球場邊比較近，所以並沒有那麼空曠。

台新戰神球員林秉聖說，燈光上的適應還算習慣，大巨蛋場地確實比一般球館比較大，但對自己來說沒什麼影響。 而林韋翰則說，自己認為大巨蛋的燈光比較亮，在弧頂位置投籃可能會感到有些刺眼，需要調整。

▲大巨蛋舉辦職籃賽事，球員現場親自練球後認為，比較起來小巨蛋的空間更空曠一些。（圖／記者陳明安攝）
▲大巨蛋舉辦職籃賽事，球員現場親自練球後認為，比較起來小巨蛋的空間更空曠一些。（圖／記者陳明安攝）
中信特攻主帥李逸驊表示，這次大巨蛋職籃賽的地板和籃框就是從新莊體育館運來的，所以用起來很舒適。不過地板是直接鋪設在草皮上，「彈性」上不一樣。「我自己也下去投了幾球，感覺還不錯。」

而中信老將曾文鼎儘管打過這麼多場館，但今天親自進場後也感嘆「好大」，真的是相當特別的體驗。「過去只在觀眾席看過棒球，沒有下來走過，今天進來當然要感受一下當觀眾席的氛圍，我幫球迷體驗過了，4千塊的位置視野很好。」曾文鼎回憶，自己過去在菲律賓打過2萬人的場館，在CBA時作客廣東宏遠的主場也是約2萬人。

▲臺北台新戰神球員林秉聖表示，如果剛好有機會的話，那他試著把握住大巨蛋歷史性的第一球。（圖／記者陳明安攝）
▲臺北台新戰神球員林秉聖表示，如果剛好有機會的話，那他試著把握住大巨蛋歷史性的第一球。（圖／記者陳明安攝）
大巨蛋歷史性的第一球，中信特攻本來預計要由阿巴西來出手，不過他之前扭傷左腳踝，可能要等到今天練球評估後，才能確定是否能打。他表示：「如果能上場的話，當然不想辜負光哥期待。」

而林秉聖則是笑說，「大巨蛋的第一分是可遇不可求，我現在已經成熟了（不會搶第一球），將球隊勝利擺第一。如果夠幸運的話，剛好那一球來到我手上，也有空檔，那我就會握住。」他還要笑說，如果中信真的把球傳給阿巴西的話，那第一次抄截也將會是自己的。

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